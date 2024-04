Der Gründer von xAI erwartet "Künstliche Allgemeine Intelligenz" (englisch: Artificial General Intelligence (AGI)) schon in naher Zukunft

Elon Musk hatte sich mit den anderen Gründern von OpenAI zerstritten, sein Unternehmen xAI hat den KI-Bot Grok entwickelt. AFP/ODD ANDERSEN

Dem Tesla-Chef Elon Musk zufolge wird eine Künstliche Intelligenz (KI) 2025 oder 2026 intelligenter sein als der intelligenteste Mensch. Der Gründer des KI-Start-ups xAI nahm am Montag in einem Interview zum Thema der sogenannten Artificial General Intelligence (AGI) Stellung – wörtlich "Künstliche Allgemeine Intelligenz", die deutlich breiter angelegte Fähigkeiten haben soll als heutige Maschinen. Auf die Frage nach einem Zeitplan dafür sagte Musk: "Wenn man AGI als intelligenter als der intelligenteste Mensch definiert, denke ich, dass es wahrscheinlich nächstes Jahr, innerhalb von zwei Jahren so weit sein wird."

Musk gehörte zu den Gründern von Open AI, dem Microsoft-Partner, der mit ChatGPT die technische Revolution der generativen KI einleitete. Allerdings überwarf Musk sich mit dem Unternehmen und hat es inzwischen verklagt. xAI bietet ein eigenes KI-Modell mit dem Namen Grok an. (Reuters, 9.4.2024)