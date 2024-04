Sonnenfinsternis Millionen Menschen in Nordamerika bestaunten totale Sonnenfinsternis

Millionen Menschen in Nordamerika sind am Montag Zeugen einer seltenen totalen Sonnenfinsternis geworden. Der Schatten des Mondes tauchte die Westküste Mexikos in totale Finsternis und wanderte von dort aus weiter über die USA in Richtung Kanada