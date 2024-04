Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Österreichs gescheiterte Klimaklagen

Aus der Geschichte österreichischer Klimaklagen ist ein Name nicht wegzudenken: Michaela Krömer. Die Anwältin brachte im Namen von Greenpeace und tausenden Bahnfahrern Anfang 2020 die erste große Klage gegen die Republik Österreich ein. Sie richtete sich gegen die steuerliche Begünstigung des Flugverkehrs gegenüber der Bahn und scheiterte Ende 2020 aus formalen Gründen vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH). Bahnfahrer seien nicht direkt von den Bahnsteuern betroffen, deshalb hätten sie auch kein Recht darauf, einen Normprüfungsantrag zu stellen, so zusammengefasst die Argumentation des Höchstgerichts.

Anfang 2023 richtete Krömer einen neuen Antrag an den VfGH, diesmal im Namen von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihres Alters besonders von der Klimakrise betroffen seien. Auch dieses Verfahren wurde vom Höchstgericht im vergangenen Jahr aus formalen Gründen zurückgewiesen. Ein weiteres Verfahren Krömers ist nach wie vor am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) anhängig. Die Anwältin vertritt einen Mann, der an Multipler Sklerose leidet und deshalb besonders stark von der Erderhitzung betroffen sei. Die Entscheidung steht noch aus.

Auch andere österreichische Umweltorganisationen versuchten sich in den vergangenen Jahren mit Klimaklagen. Global 2000 verlangte ein verbindliches Ablaufdatum für den Verkauf fossiler Energieträger bis 2040. In seiner Entscheidung erkannte der VfGH zwar an, dass den Staat eine Pflicht zu Klimaschutzmaßnahmen treffe, der Gesetzgeber aber einen weiten Spielraum habe. Die Organisation Allrise brachte im Jahr 2023 eine Staatshaftungsklage wegen des hohen Bodenverbrauchs gegen die Republik Österreich, Oberösterreich und Niederösterreich ein. Der VfGH wies sie als "zu unbestimmt" zurück.

In anderen Ländern waren Klimaklagen mitunter erfolgreich. Wegweisend war etwa die Klage der Umweltorganisation Urgenda gegen die niederländische Regierung, die im Jahr 2019 erfolgreich war. Auch in Deutschland drang eine Klage gegen das zu lasche Klimaschutzgesetz im Jahr 2021 durch. In Österreich ist die rechtliche Ausgangslage für Klimaklagen vergleichsweise schwierig. Hierzulande können zwar verfassungswidrige Gesetze aufgehoben werden, es gibt aber kein Rechtsinstrument, um vom Gesetzgeber ein aktives Tun zu verlangen. Dazu kommt, dass die formalen Hürden für Anträge beim VfGH besonders hoch sind.

