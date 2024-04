Pro

Während ich diese Zeilen schreibe, schiebe ich mir Löffel um Löffel des in Milch getränkten Müslis in meinen hungrigen Schlund. Es ist mein tägliches Prozedere in der Früh, schon seit Kindesbeinen an. Und wenn es kein Müsli ist, dann sind es Cornflakes, oder es ist Kakao. Jedenfalls, und das ist das Wichtigste, gibt es zum Frühstück etwas mit Milch.

Ich wurde von klein auf konditioniert, Kuhmilch zu trinken, und bis heute LIEBE ich es. Klar habe ich mich schon an wässrige Reismilch, grausige Sojamilch und getreidige Hafermilch gewagt. Aus Interesse und der Umwelt zuliebe. Aber wirklich überzeugt hat mich keine der pflanzlichen Alternativen. Im Kaffee geht’s ja noch so einigermaßen, vom Geschmack her. Aber sobald ich Milch in ihrer pursten Form zu mir nehme, im Müsli oder im Glas zu einem Stück Kuchen, brauche ich die O.-G.-Milch. 3,5 Prozent Fett, nichts anderes. Auch keine Haltbarmilch oder fettarme Milch, die nichts anderes ist als weißgefärbtes Wasser. Gebt mir die richtig geile Kuhmilch. Und ich bin glücklich. (RONDO, Kevin Recher 15.4.2024)