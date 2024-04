Aktuell wird dem STANDARD von Herbert Kickl (FPÖ) Manipulation von Bildern vorgeworfen. Wir hätten ein Bild von Herbert Kickl mit einem Wladimir-Putin-Taferl veröffentlicht und dabei wissentlich Karoline Edtstadler (ÖVP) aus dem Bild geschnitten. Was ist geschehen?



Am 6. April erschien auf derStandard.at eine Kolumne von Hans Rauscher, in der er die Nähe der FPÖ und ihres Parteiobmanns zu Russland und Wladimir Putin thematisiert.



Zur Bebilderung wurde die Bilddatenbank durchsucht. Zum Thema "Kickl" wird das von Kickl inkriminierte Bild angeboten – es stammt exakt in der von uns verwendeten Variante vom Bilderdienst der Austria Presse Agentur (APA, 27. Februar 2024). Wir haben das Bild unverändert übernommen und weisen den Vorwurf der Manipulation durch unsere Redaktion scharf zurück. (red, 9.4.2024)

Screenshot vom APA-Bilderdienst mit dem Foto vom 27. Februar 2024 anlässlich einer Pressekonferenz mit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl. Screenshot vom APA-Bilderdienst: DER STANDARD