Cristiano Ronaldo ließ Ali Al Bulayhi seinen Ellenbogen spüren. REUTERS/Stringer

Abu Dhabi - Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist im Halbfinale des Saudi Super Cup mit Rot vom Platz geflogen und hat mit seiner Reaktion auf die Entscheidung für Empörung gesorgt. Beim Stand von 0:2 rangelte der Ex-Europameister aus Portugal am Montagabend mit einem Gegenspieler und stieß ihn dabei zu Boden - dafür gab es in der 86. Minute die Rote Karte. Danach zeigte der Portugiese eine Gewalt androhende Geste gegenüber dem Schiedsrichter.

Referee Mohammed Al Hoaish schickte Ronaldo mit Rot vom Feld. REUTERS/Rula Rouhana

Auf Videobildern ist zu sehen, wie Ronaldo die Hand zur Faust ballt, über den Kopf hebt und einen halben Schritt auf den Schiedsrichter zugeht. Der Unparteiische hatte den Blick da schon abgewandt. Anschließend klatschte Ronaldo höhnisch Applaus und streckte mehrfach den Daumen nach oben. Sein Club Al-Nasr kam in der Nachspielzeit noch zum Anschluss, unterlag dem Rivalen Al-Hilal aber dennoch und verpasste den Einzug in das erstmals in Abu Dhabi ausgetragene Finale des Mini-Turniers um den Saudi Super Cup. (APA, dpa, 9.4.2024)