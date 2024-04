Alles grau in grau, wie langweilig! Die Generation Z mag die farblosen Wohnungen der Millennials nicht sonderlich. Getty Images/iStockphoto

Nach den Boomern sind nun die Millennials dran. Deren Vorlieben werden von den Jüngeren seit einiger Zeit im Internet lustvoll abgewatscht – so wie beispielsweise deren Leidenschaft für hautenge Röhrenhosen. Wir erinnern uns: Die Generation Tiktok hat nur noch ein mitleidiges Lächeln für die einengenden "skinnies" der älter gewordenen Millennials übrig. Subtext der Beiträge, die auf der Videoplattform mit dem Hashtag #NoSkinnyJeans getaggt werden: Glaubt ihr ernsthaft, die sexy Skinny beschert euch ewige Jugend?

Nun folgt der nächste Diss. Die Generation Z knöpft sich die Inneneinrichtung der Millennials vor. Oder besser die klare Dominanz der Farbe Grau in den Wohnungen, Büros und Wartezimmern jener in den 1980er- und in den 1990er-Jahren geborenen Generation Y.

Grau von Bettwäsche bis Bodenbelag

Tatsächlich ist an der Kritik was dran. Während die Boomer von der Farbe Beige fasziniert waren, wurden die Wohnzimmer der Millennials offenbar um graue Sofas und Teppiche herum gestaltet. Von der Bettwäsche bis zum Bodenbelag erstrahlten Wohnungen in jener Nichtfarbe, und 2021 kürte Pantone "Ultimate Grey" gar zu einer ihrer Farben des Jahres.

Um die Faszination für die graue Farblosigkeit nachvollziehen zu können, muss man sich eigentlich nur in den Social-Media-Kanälen umsehen – oder mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die Jungen haben jedenfalls einen Namen für das Phänomen gefunden: Unter "Millennial Grey" firmiert die zahnlose Trostlosigkeit der Zehnerjahre, über die man sich auf Tiktok lustig macht.

Und nein, diese Beobachtung beschränkt sich nicht auf die lange vorherrschende Vorliebe der Deutschen für steingraue, mausgraue, aschgraue Sofas, denen Loriot 1988 im Film "Ödipussi" ein Denkmal setzte.

28 Shades of Grey

ToDeikan

Hier und da werden Erklärungsversuche für das "Millennial Grey" geliefert. Dabei handele es sich um eine Abwehrreaktion auf jene toskanisch inspirierten Innenräume, die Mitte bis Ende der 2000er-Jahre den Einrichtungsstil der Millennial-Eltern dominierten, wird auf der Website "House Digest" vermutet.

Auch die gestalterischen Vorlieben der Generation Z lassen sich übrigens als Distanzierungsversuch von den grauen, minimalistischen Wohnwelten der Älteren verstehen. Ihnen können die Sofas, Teppiche und Vasen nicht bunt und poppig genug sein – Memphis, die Designbewegung der 1980er-Jahre, lässt grüßen. (feld, 9.4.2024)