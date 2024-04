Im Gastblog präsentiert Stefan Pletzer zehn Quizfragen zu den unterschiedlichsten Themen.

Beim Champions Club fahnden der Österreichische Quiz-Verband und Quizkultur nach den besten Pubquiz-Teams in ganz Österreich. In vier Knock-out-Runden in direkten Duellen haben die Teams beim Finale des Alpenquiz 2024 am 12. April insgesamt 32 harte Fragen-Nüsse zu knacken. Wir präsentieren zehn Fragen eines Demonstrationsevents dieses Bewerbs, der im März in Wien, Graz und Innsbruck stattfand.

Wer sich mit Musik auskennt, hat einen klaren Vorteil!

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie viele Punkte haben Sie erreicht? Welche Frage war besonders leicht, welche sehr herausfordernd? Posten Sie im Forum! (Stefan Pletzer, 10.4.2024)