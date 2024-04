In der Familie gibt es wilde Diskussionen. Seit die Enkel selber sprechen können, sprechen deren Eltern (meine Geschwister) meiner Mutter nichr mehr mit "Mama" an, sondern mit "Oma". Sie meinen, die Enkel kennen sich sonst nicht mehr aus, "OMA" sei ein Ehrentitel und meine (sehr gutmütige) Mutter sieht das neutral. Ich meine ... Kinder sollten zu ihrer Mutter nicht Oma sagen, egal wie die Umstände sind. Die Sache wird familienintern sehr heiß diskutiert. Wie ist das bei Ihnen / in der Posterschaft?

Diese Frage wurde von Stonebreaker9521 eingereicht.