"In meiner Familie pflegten wir die Tradition, einmal im Monat an einem Sonntag bei meinen Großeltern zu Mittag zu essen. Als Hauptspeise gab es Minischnitzel, doch das wahre Highlight war für mich die Beilage: Erdäpfelsalat mit Mayonnaise und Bertram-Essig. Letzterer stammt von meiner Urgroßmutter. Sie hat ihn in großen Mengen angesetzt und ihren Kindern geschenkt. Der Vorrat hielt lange Zeit, doch 2019, ziemlich zeitgleich mit dem Tod meines Großvaters, zu dem ich ein enges Verhältnis hatte, war der letzte Tropfen aufgebraucht.

Seither ist der Bertram-Essig zu einer Art Familienmythos geworden. Angeblich gibt es das Bertramkraut nicht mehr, und wir wissen auch nicht genau, was sonst noch drinnen war. Versuche, die Rezeptur 'nachzubauen', blieben erfolglos. Mir bleibt nur die Erinnerung an diese Speise und das Gefühl von Geborgenheit, das ich damit verbinde." (RONDO, Michael Steingruber, 12.4.2024)