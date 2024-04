Microsoft plant Investitionen in der Halbleiter-Produktion. Außerdem sollen Arbeiter in einem KI-bezogenen Schulungszentrum ausgebildet werden

Microsoft ist im Bereich der KI äußerst aktiv. AFP/JOSEP LAGO

Microsoft will einem Medienbericht zufolge 2,9 Milliarden Dollar in sein Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Japan investieren. Der US-Technologie-Riese werde die Pläne bei dem anstehenden Besuch des japanischen Premierministers Fumio Kishida in den USA bekanntgeben, zitierte die Zeitung "Nikkei" Microsoft-Präsident Brad Smith.

Demnach plane Microsoft mit seiner größten Investition in Japan KI-Halbleiter in zwei bestehenden Anlagen im Osten und Westen zu produzieren. Das Unternehmen plane zudem, ein KI-bezogenes Schulungsprogramm in Japan, um drei Millionen Arbeitnehmer über einen Zeitraum von drei Jahren auszubilden. Ziel sei, in Tokio ein neues Labor für Forschung und Entwicklung im Bereich Robotik und KI einzurichten. (Reuters, 9.4.2024)