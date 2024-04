Auch Volkswagen und Nio wollen Kunden mit Rabatten auf E-Autos locken. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Mehr Rabatt und günstige Finanzierungen kurbeln den schwächelnden Markt für Elektroautos in China an. Von Januar bis März stieg der Absatz reiner batterieelektrischer Autos gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 15 Prozent auf 1,03 Millionen Einheiten, wie aus Daten des Automobilverbandes CPCA vom Dienstag hervorging. Der Zuwachs ist allerdings der niedrigste seit dem zweiten Quartal 2023. Im Monat März war das Plus mit zehn Prozent noch geringer. Insgesamt wuchs der Autoabsatz auf dem weltweit größten Markt im ersten Quartal um 12,5 Prozent auf 4,88 Millionen Pkw.

Autobauer wie der einheimische Marktführer BYD erhöhten Rabatte um bis zu 20 Prozent. Volkswagen und Nio lockten Käufer mit günstigen Finanzierungsbedingungen. Auch der Staat versucht, die Nachfrage mit Erleichterungen bei Autokrediten zu stützen.

Chinas Autoexporte schnellten unterdessen im März um fast 40 Prozent auf ein Rekordhoch von 406.000 Fahrzeugen. Tesla war daran weniger beteiligt als früher: Der US-Elektroautobauer führte mit 26.666 Autos zwölf Prozent weniger in China gebaute Fahrzeuge aus als vor Jahresfrist. (Reuters, 9.4.2024)