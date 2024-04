Das Aus von Ubisofts "The Crew" veranlasst die Piratenpartei dazu, sich an die EU-Kommission zu wenden. Tatsächlich sind Spiele äußerst kurzlebige Kulturgüter

Zuletzt waren die Spielerzahlen von "The Crew" eher überschaubar – auch weil es bereits zwei Nachfolger gibt. Ubisoft

Am 1. April hat der französische Publisher Ubisoft das Online-Rennspiel "The Crew" eingestellt. Dies hat die deutsche Piratenpartei laut einem Bericht von "Heise Online" zum Anlass genommen, sich an die EU-Kommission zu wenden und die Frage zu stellen: Darf Ubisoft das überhaupt?

"Die Abschaltung von 'The Crew 1' durch Ubisoft ist ein alarmierendes Beispiel dafür, wie die Interessen der Spieler ignoriert werden", wird Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei, in dem Artikel zitiert: "Es ist inakzeptabel und wahrscheinlich auch illegal, dass Unternehmen beliebte Spiele erst gewinnbringend verkaufen und dann kurzfristig lahmlegen."

Möglicherweise verstoße Ubisoft so wie andere Publisher mit der aktuellen Vorgangsweise gegen geltendes EU-Verbraucherschutzrecht, so Breyer. Dementsprechend fordert der Politiker für Communitys die Möglichkeit, kommerziell nicht mehr verfügbare Software übernehmen und weiterentwickeln zu können.

Spiele verschwinden

Ubisoft hatte die Abschaltung der Server bereits im Dezember bekanntgegeben, das Spiel ist durch diesen Schritt nicht mehr spielbar. Erschienen ist "The Crew" im Jahr 2014, die Spielerzahlen waren zuletzt überschaubar. Mit "The Crew 2" und "The Crew Motorfest" gibt es inzwischen zwei Nachfolger.

Allerdings beschränkt sich die Problematik nicht nur auf dieses eine Spiel und seine Fans, wie Anja Hirschel von der Piratenpartei im Artikel von "Heise Online" zitiert wird: "Die Diskussion dreht sich vielmehr darum, was mit Produkten und Werken geschehen soll, wenn der Eigentümer kein Interesse mehr daran hat."

Problematisch ist dabei nicht nur, dass früher oder später die Server abgeschaltet werden und reine Online-Spiele dadurch unbrauchbar werden. Hinzu kommt, dass ältere Spiele mit modernen Systemen oft nicht mehr kompatibel sind. So ergab zum Beispiel eine Studie der Video Game History Foundation, dass 87 Prozent aller vor 2010 veröffentlichten Spiele auf aktuellen Plattformen nicht mehr gekauft werden können. (red, 9.4.2024)