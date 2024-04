Nachdem Ende März Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt geworden waren, schickte der ORF seinen Vorturner Philipp Jelinek in die Pause, "der ORF prüft die im Raum stehenden Vorwürfe", hieß es vergangene Woche. Am Dienstagnachmittag spekuliert die "Kronen Zeitung" und beruft sich auf "gut informierte Kreise", dass "Fit mit Philipp" endgültig abgesetzt werde. Gegenüber dem STANDARD wollte der ORF den "Krone"-Bericht nicht bestätigen, nur so viel: "Es gilt immer noch: Aktuell wird geprüft, und zeitnah wird es eine Entscheidung geben."

Derzeit laufen im ORF Wiederholungen von "Fit mit Philipp". Screenshot: TVthek.orf.at

In den jetzt bekannt gewordenen Chats bat Jelinek Strache um Support im ORF. Er wollte "Guten Morgen Österreich" moderieren und versuchte umgekehrt, über ORF-Interna zu informieren. Jelinek schrieb etwa: "Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt ... wir müssen dringend die Weichen für mich stellen."

Am Wochenende hat sich Jelinek wie berichtet mit einem Video auf Instagram gemeldet, was genau er vor sechs Jahren geschrieben habe, wisse er nicht mehr. "Sollte ich aber übers Ziel hinausgeschossen haben, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen", betont Jelinek in dem Video. Aus heutiger Sicht sei das, was er geschrieben habe, ein Fehler, "ein Blödsinn" gewesen. Wenn ihm sein Publikum aber nicht verzeihen könne, werde er das akzeptieren.

2023 waren im Schnitt 138.000 Zuseherinnen und Zuseher bei "Fit mit Philipp" dabei, der Marktanteil für Jelineks Sendung lag damit bei durchschnittlich 32 Prozent. Die Wiederholungen kamen vergangene Woche am Dienstag etwa auf 117.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (31 Prozent Marktanteil), vergangenen Mittwoch waren 145.000 (38 Prozent Marktanteil) dabei, am Donnerstag und Freitag 109.000 (31 Prozent Marktanteil) und 83.000 bei 24 Prozent Marktanteil. (red, 9.4.2024)