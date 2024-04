20.15 DRAMA

Parallele Mütter (Madres paralelas, E/F 2021, Pedro Almodóvar) Janis (Penélope Cruz) und Ana (Milena Smit) treffen in einem Spitalzimmer nach der Niederkunft ihrer Kinder ­zusammen. Ein Irrtum fördert ungeahnte Verbindungen zutage. Pedro Almodóvar spürt in seinem souverän inszenierten Drama nicht nur unterschiedlichen Aspekten des Mutterseins nach, sondern nimmt auch die jüngere Vergangenheit Spaniens in den Blick. Bis 22.10, Arte

Penélope Cruz als Fotografin in "Parallele Mütter", Arte, 20.15 Uhr. Foto: El Deseo / Iglesias Mas

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Sterne, Likes und Ratings – die neue Macht des ­Konsumenten In der Reportage kommen Betroffene zu Wort, die erzählen, wie es sich anfühlt, öffentlich bewertet zu ­werden. Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Elon Musk und die Twitter-Übernahme Wie einer der provokantesten Nutzer der Social-Media-Plattform zu deren Eigentümer wurde. Die Doku nimmt auch die Auswirkungen ins Visier, die die Entscheidungen von Elon Musk auf die US-amerikanische Politik und Kultur haben. Bis 22.45, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Gaza-Krieg – Israels kritische Stimmen Nach dem Hamas-Massaker im Oktober nimmt die Kritik an Israels Vorgehen zu – auch im Land selbst, wie die Reportage zeigt. Danach beleuchtet Zeitenwende – Israel nach dem 7. Oktober (23.15), wie die Ansichten auf allen Seiten extremer werden. Bis 23.45, ORF 2

23.45 DOKUMENTATION

Ein Film, ein Schock: "Das Haus nebenan" Marcel Ophüls’ Dokumentarfilm Das Haus nebenan – Chronik einer französischen Stadt im Kriege räumte bei seinem Kinostart 1971 mit dem Mythos eines geeinten Frankreichs auf, das den deutschen Besatzern geschlossen Widerstand leistete. Die Dokumentation erzählt von der Entstehung des kontroversiellen Films ebenso wie von seinen Auswirkungen auf die französische Gesellschaft. Bis 0.50, Arte