Die Identität der Person sei noch unklar, teilte die Polizei der APA mit. Getty Images/iStockphoto

Eben am Achensee – Eine Person ist Dienstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) von einer Lawine verschüttet und getötet worden. Die Identität sei noch unklar, teilte die Polizei der APA mit. Eine sechsköpfige Wandergruppe war auf dem Bärenkopf von einer Lawine überrascht worden, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Insgesamt wurden dabei zwei Personen mitgerissen, die zweite Person wurde demnach jedoch nicht verschüttet und nur leicht verletzt.

Nachdem eine Person der sechsköpfigen Gruppe als vermisst gemeldet worden war, sei ein großangelegter Sucheinsatz ausgelöst worden, hieß es seitens der Leitstelle. Drei Hubschrauber, fünf Ortsstellen der Bergrettung und mehrere Lawinenhunde seien daran unter anderen beteiligt gewesen. (APA, 9.4.2024)