Rom – Paolo Pininfarina, langjähriger Chef der weltweit bekannten italienischen Autodesign-Schmiede Pininfarina, ist am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Pininfarina, der zu Italiens prominentesten Unternehmern zählte, trat 2008 die Nachfolge seines Bruders Andrea an der Spitze des Traditionsunternehmens an.

Pininfarina hatte von seinem Vater Battista das 1930 in Turin gegründete Designunternehmen übernommen. Die Karosseriebauerfirma zählt zu den international bedeutendsten Autodesignern. Sie entwarf seit den 50er-Jahren nahezu alle Ferrari-Modelle und arbeitete auch für die Hersteller Maserati, Cadillac, Alfa Romeo, Ford, Volvo und Lancia.

Auch im Schienenfahrzeugdesign ist das Unternehmen erfolgreich tätig. Der österreichische Automobildesigner Felix Kilbertus ist seit April 2023 der Chief Creative Officer von Pininfarina. (APA, 9.4.2024)