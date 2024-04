Laut der Polizei besteht kein Hinweis auf Fremdeinwirkung. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Kirchdorf an der Krems/Kremsmünster – Ein 83-Jähriger ist Dienstagnachmittag vom Schwimmen im Großen Schacherteich in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) nicht zurückgekehrt. Seine 80-jährige Frau und ein Bekannter suchten ihn, fanden jedoch nur Bekleidung und Badeutensilien am Steg. Die Polizei organisierte eine große Suchaktion mit Hunden und Tauchern. Um 23.50 Uhr wurde der Welser von Feuerwehrtauchern tot im Schacherteich gefunden. Es bestehe kein Hinweis auf Fremdeinwirkung, berichtete die Polizei am Mittwoch. (APA, 10.4.2024)