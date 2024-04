Das 0:1 bei Sturm war das letzte Spiel für Sageder als LASK-Trainer. APA/ERWIN SCHERIAU

Der LASK hat am Mittwoch die Trennung von Trainer Thomas Sageder bekanntgegeben. Die Verantwortlichen des Linzer Bundesligisten nennen die jüngste sportliche Entwicklung als Grund für das Ende der Zusammenarbeit.

Der LASK war mit dem Anspruch in die Saison gestartet, Salzburg in der Liga gefährlich zu werden. In der Meistergruppe wurden die Linzer zuletzt von Rapid überholt und liegen punktegleich mit den Hütteldorfern auf Platz vier. Sieben Runden vor Saisonende fehlen elf Punkte auf Tabellenführer Salzburg. (red, 10.4.2024)

Weitere Infos folgen.