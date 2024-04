Wie geht es der Community beim Gedanken an die Zukunft?

Es soll diskutiert werden, wie sich die Nutzer die Zukunft vorstellen, welche konkreten Ängste und Sorgen es gibt, ob der Klimawandel gewisse Lebensentscheidungen beeinflusst (z.b. Kinder bekommen oder nicht, Kauf einer Immobilie, vor allem hart arbeiten um sich etwas zu erarbeiten, ob sich das überhaupt noch auszahlt). Nachdem die Zukunft sehr ungewiss ist, werden wahrscheinlich viele Menschen eher den Moment und das Jetzt genießen wollen, anstatt sich alles für später, z.B. in der Pension, aufzuheben, da es sowas evtl. gar nicht mehr gibt.

Es würde mich außerdem interessieren, ob die einige Leute in meiner oder ähnlichen Situation (w, 30 Jahre, angepisst von der Politik, die sich weder um gesellschaftlichen Fortschritt in Bezug auf Gleichberechtigung sowie Klimaschutz kümmert) auch so denken.