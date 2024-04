In Gumpoldskirchen in Niederösterreich wurden knapp 110 km/h gemessen, in Wien deutlich über 80 km/h

Nicht nur auf den Bergen war es stürmisch (Symbolbild). AP/Michael Probst

Wien – Der Sturm hat in den vergangenen 24 Stunden weite Teile Österreichs geplagt. Die Geosphere Austria registrierte Spitzen über 100 km/h, und das nicht nur auf den Bergen. So lag Gumpoldskirchen in Niederösterreich auf 212 Meter Seehöhe an zweiter Stelle mit 109,4 Stundenkilometern, hinter dem Patscherkofel in Tirol (2.251 Meter Seehöhe), wo 111,2 km/h Windspitze registriert wurden.

An dritter Stelle landete der Brunnenkogel in Tirol auf 3.437 Meter Seehöhe mit 106,6 km/h Windspitze. Auch Buchberg in Niederösterreich auf 460 Meter Seehöhe (106,2 km/h), die Wiener Jubiläumswarte (450 Meter Seehöhe, 101,9 km/h) und die Rudolfshütte in Salzburg (2.317 Meter Seehöhe, 100,1 km/h) brachten es auf dreistellige Windspitzen.

Verbreitet gab es Windgeschwindigkeiten deutlich über 80 km/h. Dazu zählten die Hohe Wand, Wiener Neustadt, Melk sowie die Wiener Messstationen Hohe Warte und Innere Stadt. (APA, 10.4.2024)