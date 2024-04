Ob ein mögliches Fehlverhalten beim Lenker des Feuerwehrfahrzeuges vorliegt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen (Symbolbild). Weingartner-Foto / picturedesk.c

Wien – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug, einem Pkw und einem Linienbus hat am Dienstag in Favoriten vier Verletzte gefordert. Das Feuerwehrauto war in der Laxenburger Straße gegen 11 Uhr unterwegs zu einem Brandeinsatz gewesen, nach rechts in die Raxstraße eingebogen und hatte ein Verkehrszeichen touchiert. Es kam zu einem Zusammenprall mit einem fahrenden Pkw und daraufhin zu einem Crash mit einem Linienbus während eines Stopps in einer Haltestelle.

Die Polizei Wien veröffentlichte ein Bild der Unfallstelle auf Twitter.



Zwei Feuerwehrmänner, ein Fahrgast im Bus sowie der Lenker des Autos seien von der Berufsrettung Wien mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht worden, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Der Bus sowie das Auto wurden bei der Kollision schwer beschädigt.

Genaue Unfallhergang noch unklar

Der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt, sagte der Sprecher. Es sei darum auch noch nicht klar, ob ein mögliches Fehlverhalten beim Lenker des Feuerwehrfahrzeuges vorliege. Ein entsprechender Bericht an die Staatsanwaltschaft werde jedenfalls erstattet. Auch der Berufsfeuerwehr lagen am Mittwoch noch keine näheren Details zur Ursache für den Zusammenstoß vor. Man warte auf die Ergebnisse der Ermittlungen durch das Verkehrsunfallkommando, hieß es zur APA.

Durch den Unfall kam es zu Sperren und größeren Verkehrsbehinderungen. Die Untersuchungen durch die Polizei dauern noch an. (APA, 10.4.2024)