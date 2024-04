Ein Speläologenteam fand nach jahrzehntelanger Suche in 300 Metern Tiefe den Timavo. Im 19. Jahrhundert wollte ein Österreicher daraus Wasser für Triest gewinnen

Ein Teil des neu entdeckten Abschnitts des Timavo. Foto E. Carpani

Es ist eine Suche, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts begann und mit dem Namen des aus Wien stammenden Triestiner Ingenieurs Anton Frederick Lindner verknüpft ist. Lindner beschäftigte sich mit der Frage nach der Trinkwasserversorgung für die Stadt Triest. Er hatte dafür eine revolutionäre Idee: 20 Kilometer vor der Stadt, bei der Ortschaft Škocjan, verschwindet der Fluss Reka unter der Erde, um nördlich der Stadt beim Schloss Duino als Timavo wieder and die Oberfläche zu treten und nach nur zwei Kilometern ins Meer zu münden.

Im porösen Karst unter Triest fließt also ein Fluss. Und diesen könne man, so Lindners Idee, zur Trinkwasserversorgung nutzen. Lindner machte sich auf die Suche nach Zugängen zum unterirdischen Bett des Timavo. Im Jahr 1841 schaffte er es: Er erreichte den Grund einer über 300 Meter tiefen Höhle und fand dort den Fluss. Doch Lindner verstarb kurz darauf, finanziell und körperlich erschöpft, im Alter von 40 Jahren an Tuberkulose.

In Folge gab es verschiedene Pläne, um Lindners Vision Wirklichkeit werden zu lassen und das Wasser des Timavo nach Triest zu leiten. Ein Projekt stammte von Josef Sforzi, einem Schüler von Peter von Nobile, dem Architekten des Wiener Burgtors am Heldenplatz. Für die Triestiner Stadtverwaltung war all das zu aufwendig, und sie gab das Vorhaben auf.

Beginn der Höhlenforschung

Auch wenn Lindners eigentliches Vorhaben scheiterte, leistete er bahnbrechende Pionierarbeit für die Höhlenforschung. Die Trebiciano-Höhle war für einige Zeit die tiefste Höhle der Welt. Doch bereits damals war klar, dass es weitere Zugänge zum Timavo geben musste.

Einen solchen zu finden gelang Ende März 2024 einem zwölfköpfigen Höhlenforschungsteam von der Adriatischen Gesellschaft für Speläologie.

Die ersten 60 Meter der Höhle sind instabil und mussten teilweise befestigt werden. P. Guglia

Der in Wien lebende Massimiliano Blocher war Teil der Expedition. Er erzählt von der Jahrzehnte dauernden Suche nach dem Fluss. "Die Höhle wurde von meinen Kollegen Marco Restaino und Piero Slama schon im Jahr 2000 gefunden. Es gab keinen echten Zugang, nur viele Löcher in der Doline, die die Einwohner vom Dorf Trebiciano 'Dolina dele Cloce' nennen", berichtet Blocher. "'Cloce' steht auf Triestinisch für Blasen, also 'Doline der Luftblasen'."

Starker Luftstrom

Dass es einen Zugang zum Fluss geben musste, ließ sich an Luftströmungen erkennen: "Wenn es regnet, steigt unterirdisch der Wasserstand des Flusses. Das Wasser füllt die Kanäle und die Kavernen, dadurch wird die Luft rausgedrückt." Bei Schlechtwetter käme also starker Wind aus verschiedenen Löchern im Karst um Triest. "Wir reden hier von 100 Kilometern pro Stunde, je nach Größe der unterirdischen Räumen und des Loches oder Zugangs der Höhle", sagt Blocher.

Die Höhle, durch die Blocher und seine Kollegen einstiegen, trägt deshalb den deutschen Namen "Luftloch". Der Zugang sei aber zu klein gewesen, um für Menschen "befahrbar" zu sein, wie es in der Fachsprache der Höhlenforschung heißt.

"Die ersten zehn bis zwanzig Meter musste man graben", erzählt Blocher. Dann seien verschiedene Schächte gefunden worden, durch die man sich bis in eine Tiefe von etwa 240 Metern abseilen konnte.

Sauerstoffmangel

Danach habe es länger gedauert. "Es gab ein Problem mit der Luft, genauer gesagt, mit Sauerstoff und CO2. Wir wissen nicht genau, warum", sagt Blocher. In Trebiciano oder anderen Flusshöhlen der Gegend gebe es dieses Problem nicht.

"Der Sauerstoffanteil betrug 14 Prozent statt normalerweise 20. Das Atmen war dadurch schwierig", berichtet der Höhlenforscher. Man habe begonnen, die Gänge künstlich zu belüften. "Wir pumpten Luft von draußen mit einer Pumpe und einem Schlauch bis zum Boden. Das haben wir 2013 gelöst, als ich zu dem Team hinzugestoßen bin", sagt Blocher. Noch immer sei der Sauerstoffwert nicht im Normalbereich, aber es genüge, um atmen zu können.

Über den Grund für das Phänomen gibt es nur Vermutungen. Es könnte mit einer in der Nähe befindlichen Mülldeponie zu tun haben, sagt Blocher: "Auf dem Ort über der Höhle wurde zu der Zeit, als die Gegend unter amerikanischen Schutz stand, Müll gelagert" Der Müll sei damals einfach begraben worden, doch Karst ist durchlässig.

Die Erforschung der Höhle habe also auch Wert über die reine Höhlenforschung hinaus, betont Blocher.

Die erfolgreiche Höhlenforschungsgruppe der Adriatischen Gesellschaft für Speläologie. M. Blocher

Verräterisches Rauschen

Dieses Jahr bekam Blocher in Wien einen Anruf von seinen Höhlenforscherkollegen. Er solle sich auf den Weg machen, sie seien in der Höhle bis kurz vor den Fluss vorgedrungen. "Als meine Kollegen mich angerufen haben und mir dann gesagt haben, dass sie den Weg gefunden hatten, war ich noch ein bisschen skeptisch", gesteht er, "ich dachte, dass es vielleicht nicht der letzte vertikale Schacht sein könnte und dass der Weg da unten vielleicht noch nicht komplett frei sein könnte."

Doch als man ihm von einem deutlichen Rauschen erzählte, machte Blocher sich auf den Weg. Gemeinsam mit elf weiteren regionalen Höhlenforschern stieg er hinab. "Wenn man in den letzten Schacht zur großen Kaverne reinkommt, kann man den Fluss schon deutlich hören", erzählt der Speläologe.

Tatsächlich fanden sie in über 300 Metern Tiefe einen großen Dom und auf dessen Grund den Timavo. Der Raum ist etwa 50 Meter hoch, 40 Meter breit und etwa 100 Meter lang, wobei die genaue Länge noch nicht bekannt ist.

In der neu entdeckten Höhle wurden auch Grottenolme gefunden. BLOCHER

Gottenolme

Schnell zeigte sich, dass die Mülldeponie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Wasserqualität gehabt zu haben scheint. Das Team fand mehrere Grottenolme. Diese Tiere, die in der Fachbezeichnung Proteus anguinus heißen und zu den Schwanzlurchen gehören, leben in Höhlen und bleiben ein Leben lang im Larvenstadium.

Sie zu finden ist ein Zeichen für gute Wasserqualität, sagt Blocher. Wasserproben wurden aber auch zur Analyse nach Triest gebracht, um ein genaueres Bild der Wasserqualität zu bekommen.

Ein Video der erfolgreichen Expedition InTrieste

Unsichtbarer Gang

Wie groß der Raum wirklich ist, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Ein Teil ist wegen des Flusses nicht begehbar. "In den nächsten Monaten wollen wir wieder runter", sagt Blocher. Diesmal soll ein Schlauchboot mit dabei sein. Vielleicht gibt der Timavo dann ja ein weiteres Geheimnis preis. (Reinhard Kleindl, 13.4.2024)