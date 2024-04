19.40 REPORTAGE

Re: Rote Karte für Spaniens Machos Vergangenen Sommer lieferte der ehemalige Fußballnationaltrainer Luis Rubiales mit dem ­unerwünschten Küssen einer Spielerin ein Beispiel, dass die Machokultur in Spanien noch nicht der Vergangenheit angehört. Wie sieht es mit der Gleichstellung von Frauen und Männern in dem Land heute aus? Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon (D 2018, Florian Gallenberger) Weil es weder mit der Ehe noch mit der eigenen Gärtnerei gut läuft, setzt sich Schorsch Kempter kurzerhand in seinen kleinen Doppeldecker und startet Richtung Nordkap. Elmar Wepper spielte in dem "Roadmovie in der Luft", seinem vorletzten Kinofilm, als grantelnder Gärtner nochmals sympathisch wie eh und je auf. Bis 22.05, RBB

20.15 DOKUMENTARFILM

Todesfalle Haute Route – Rekonstruktion eines Dramas Sieben Menschen erfroren im April 2018 vor Erschöpfung bei einer Skitour in den Schweizer Alpen – nur 550 Meter von einer rettenden Hütte entfernt. Der Dokumentarfilm rollt das Skitourendrama auf der Haute Route zwischen Chamonix und Zermatt nochmals auf und zeigt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Inspired by Nature: Geniale Technologien (1/3) Die dreiteilige Dokumentation zeigt, wie Menschen die außergewöhnlichen Fähig­keiten von Tieren und Pflanzen beobachten und in geniale Technologien überführen. Ab 21.00 diskutiert Gest Scobel mit seinen ­Gästen zum Thema Der Mensch – (k)ein Tier wie jedes andere. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Macht der Investoren Wo einst Almwiesen, Äcker oder Weingärten waren, entstehen heute unter mitunter ­fragwürdiger Ausdehnung der Gesetzeslage überdimensionierte Luxusprojekte. Reporterin Nora Zoglauer dokumentiert seit Jahren die abenteuerlichsten solcher Projekte. Bis 22.00, ORF 2

Der Belegschaftsvertreter JP (JoeyStarr) nimmt die neue Kollegin "Machine" (Margot Bancilhon) unter seine Fittiche, zu sehen auf Arte ab 21.45 Uhr. Foto: Fabien Campoverde

21.45 MINISERIE

Machine – Die Kämpferin (1–3/6) (F 2023, Fred Grivois) "Machine" war einst eine kampf­erprobte Militäragentin. Auf der Flucht vor einer staatlichen Spezialeinheit sucht sie ­Zuflucht in der französischen Provinz – und gerät als Leiharbeiterin in einen Arbeitskampf. In der Titelrolle brilliert Margot ­Bancilhon, die auch in der Arte-Serie Hafen ohne Gnade zu sehen war. Bis 0.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind Gehaltstransparenz im öffentlichen Bereich, Wasser als Batterie und Selbstbedienungsläden auf dem Land, die jetzt früher zusperren müssen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Tenor Michael Schade, Schauspielerin Proschat Madani, Sänger Konstantin ­Wecker, Fahrradmechanikerin Tanja Willers und Gymnasiallehrerin Johanna Hoch­edlinger sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.10, ORF 2