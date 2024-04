Hauptsache, der Titel stimmt, wenn es darum geht, wie die Handys von höchsten Sicherheitsfunktionären in Moskau gelandet sind

ZiB 2: Innenminister Gerhard Karner im Gespräch mit Armin Wolf. Screenshot ORF

Sind wir so? Wir sind so. Oder zumindest manche. Armin Wolf fragt den Innenminister Gerhard Karner, wie es sein könne, dass die Handys von drei wichtigen Sicherheitsfunktionären in Richtung Moskau verschwinden. Konkret, wieso der "Polizeidirektor" Michael Takacs mit den ins Wasser gefallenen Handys zu irgendwem gegangen ist, statt den Dienstweg einzuhalten.

Karner: "Ich würde Sie bitten, in diesen Dingen sehr sensibel und genau zu bleiben. Er ist Bundespolizeidirektor. Das ist eine neue Form, die hier geschaffen wurde, und er ist Bundespolizeidirektor und damit für die ganze Polizei in Österreich …"

Wolf: " Was ändert das jetzt an meiner Frage?"

Karner: "Weil das sein Titel ist."

ORF

Ja. Der korrekte Titel ist wichtig, nicht der unfassbare Sauhaufen im Innenministerium, wo einer unter Spionageverdacht steht und trotzdem jahrelang nichts passiert. Oder: wo die Kurz-ÖVP in der türkis-blauen Koalition einen Herbert Kickl zum Innenminister macht, der vor dem Kongress "Verteidiger Europas" die Hauptrede gehalten hat. Wo sich Kickl freute, vor Gleichgesinnten reden zu dürfen statt in dem blöden Parlament.

Ein Kongress, den der Verfassungsschutz damals in einer Gefährdungseinschätzung (!) als internationales rechtsextremes Vernetzungstreffen einstufte. Wenig später kam es unter Kickl zur Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz. Aber Hauptsache, der Titel stimmt. (Hans Rauscher, 11.4.2024)