Berlin – Am Dienstag verkündete ProSieben, dass Matthias Opdenhövel künftig "Schlag den Star" moderieren wird und sich der Sender vom bisherigen Moderator Elton trennt. Er hat die Sendung seit 2016 moderiert. "Mit Elton verlässt ein Urgestein den 'Schlag den ...'-Kosmos, den er als Moderater von 'Blamieren oder Kassieren' von Beginn an mitgeprägt hat", heißt es in einer Aussendung von ProSieben. "Ich danke Dir herzlich für großes Entertainment, das Du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauern geschenkt hast. Es war ein Fest mit Dir!", schreibt ProSieben-Chef Hannes Hiller.

Elton muss sich von ProSieben verabschieden. Foto: ProSieben

"Nicht freiwillig"

Sein Abschied von ProSieben sei nicht freiwillig und komme auch überraschend, sagt Elton, der eigentlich Alexander Duszat heißt. Er ist vor allem über die Kommunikation dieses Rauswurfs enttäuscht. "Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab", schreibt er in einem Instagram-Post. "Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim ProSieben-Chef angerufen hatte."

Den Grund für seinen Rauswurf sieht er in seinem Job für RTL, dort moderiert er mit "Blamieren oder Kassieren" und "Schlag den Besten" jetzt jene Shows, die zuvor bei ProSieben liefen. Die Sendungen werden seit rund zwei Jahren von Stefan Raab für RTL produziert.

"ProSieben ist es scheinbar zu viel, dass ich bei RTL arbeite. Auf einmal!", so Elton, "nachdem es hieß, man hätte kein Geld und keinen Sendeplatz, hat eben RTL zugeschlagen". Er sei "echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig". Und auch enttäuscht, "nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren ProSieben gegönnt", schreibt Elton.

Bekannt wurde er durch seinen Job als Assistent und Sidekick von Stefan Raab in "TV Total" und trat dort von 2001 bis 2015 auf. Eltons Nachfolger Opdenhövel löst ojm schon am Juni ab. Opdenhövel hatte von 2006 bis 2011 "Schlag den Raab" und 2010 auch "Schlag den Star" moderiert.

"Eine bessere Staffelübergabe kann man sich nicht wünschen. Matthias Opdenhövel kehrt zu seinen ProSieben-Anfängen zurück", so ProSieben-Chef Hiller, "einst hat er 'Schlag den Raab' als kongenialer Moderator im Wechselspiel mit Stefan Raab zur Mutter aller Wettkampfshows am Samstagabend geformt." (red, 11.4.2024)