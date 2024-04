Salon Verde

Wer nicht in ein Garten­center in der Pampa fahren will, geht zu Salon Verde. In Wien gibt es drei Filialen dieses Stadtablegers von Bellaflora. Neben Grünpflanzen, Accessoires und Gartenbüchern werden eine Setzstation mit Dünger und Erde sowie leihbare Lastenräder zum Transport und Lieferservice per E-Fahrzeug angeboten.

Salon Verde, dreimal in Wien (1020, 1030, 1040), salonverde.at

Michel’s Gartenmarkt

Seit 1983 führt die Famile Michel das Gartencenter am Rande von Wien. Von Pflanzen, Geräten, Werkzeugen bis zu Nützlichem wie Erde und Dünger findet man hier alles zum Garteln.

Karl-Bekehrty-Straße 2, 1140 Wien, michels-gartenmarkt.at

Penzo Flora

Wer hier auf der Suche nach winterharten Stauden, mehrjährigen Kräutern oder robusten Kübelpflanzen Rat einholt, bekommt eine ehrliche Auskunft, welcher Kauf sich bei den eigenen Gegebenheiten lohnt und welcher nicht.

Flötzersteig 182, 1140 Wien, penzo-flora.at

Blumen City

Nahe der Brauerei lädt die vielfältige Auswahl zur Gestaltung von Balkon oder Garten ein. Hier gibt es alles von Kräutern über Margeritenbüschen bis hin zu Olivenbäumchen.

Thaliastraße 110, 1160 Wien

Calienna

Der Hipster-Ableger unter den Pflanzenläden bietet, neben einer Beratung, die ihresgleichen sucht, diverse exotische und heimische Pflanzen für die Wohnung und den Garten. Natürlich kann man auch direkt den passenden Übertopf sowie diverses Gartenzubehör erwerben.

Neubaugasse 68, 1070 Wien, calienna.com

