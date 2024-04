Brandenburg Unterwegs mit Deutschlands einziger Postkahnzustellerin

Die Arbeit von Andrea Bunar ist wohl einzigartig in Deutschland. Im Spreewald in Brandenburg stellt sie Post zu – per Kahn. Die Gegend ist durchzogen von kleinen Kanälen. Mit dem Frühling sind nun nicht nur die Touristen wieder in Scharen unterwegs. Auch für Bunar ist wieder Saison