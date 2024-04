In meinem Bekanntenkreis gibt es zwei Personen, die eine kleine Wohnung besitzen und vermieten. Immer wieder bekomme ich Horrorgeschichten mit und sehe Fotos nach der Rückgabe der Wohnung: Miete nicht bezahlt, Wohnung stinkt nach Rauch, übelste Verschmutzungen, Beschädigungen, keine Thermenwartungen, Wände beschmiert, Drohungen an den Vermieter (wenn dieser die Kaution nicht in Gänze zurückgibt) etc. Bis auf "Miete nicht bezahlt" (jemand kann durchaus in eine Notlage kommen) sind das lauter Dinge, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass jemand so mit einer Wohnung umgehen kann (und z.B. auch nie das Klo putzt). Auf der anderen Seite ist es für mich klar, dass solche Dinge allein nicht dazu führen sollten, dass Mieter auf die Straße gesetzt werden können (besonders wenn Kinder im Spiel sind) - Wohnrecht ist ein wichtiges Gut. Letztlich ist das eine Lose-Lose-Situation: Vermieter sind frustriert und vermieten nicht mehr bzw. zu höheren Preisen (um solche Mieter einzukalkulieren) oder verlangen extreme Dinge wie ein Empfehlungsschreiben des Vorvermieters. Was könnte der Gesetzgeber hier tun, um die Situation für alle Beteiligten zu verbessern?