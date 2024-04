In diesem Bilderbuch geht es um Toni und ihre Familie. Toni ist Kindergartenkind und lebt mit Teenager-Schwester Lina, Baby-Bruder, Mama, Papa, Oma und Oscar, dem Kater, zusammen. In so einer großen Familie kann es turbulent zugehen. Auf kleinen Bildern – wie in einem Comic – kannst du verfolgen, was jedes Familienmitglied zu welcher Uhrzeit erlebt. Mal triffst du die Figuren einzeln (beim Aufstehen, auf dem Schulweg, auf dem Klo), mal mit anderen zusammen (am Küchentisch, im Bad, im Kino). Lilli L’Arronge erzählt mit viel Wortwitz, der einlädt, die Szenen alle genau anzuschauen und Verbindungen zu suchen. Lina macht Quatsch in der Schule, Toni muss sich für etwas entschuldigen, die Mama hat glückliche, aber auch traurige Kunden in ihrem Blumenladen, und der Kater hat ein Geheimnis. Ja, und der Papa? Der tippt am Handy herum und sorgt damit für den amüsantesten Running Gag der Geschichte. (6.4.2024)

Das Buch wurde von Ursula Tichy für euch ausgewählt. www.buchstart.at