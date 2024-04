Förderungen für E-Mobilität in Österreich

Privatpersonen bekommen für den Kauf eines E-Autos bis zu 5.000 Euro und für ein E-Motorrad bis zu 2.300 Euro Förderung. Im Bereich der privaten Ladeinfrastruktur gibt es für Wallboxen und intelligente Ladekabel in Einfamilienhäusern bis zu 600 Euro Förderung, Errichter von Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern erhalten bis zu 1.800 Euro. Außerdem ist es möglich, bei der Anschaffung von E-Bikes sowie von Transport- und Falträdern mit und ohne Elektroantrieb eine Förderung von bis zu 900 Euro in Anspruch zu nehmen. Für Hybridfahrzeuge gibt es keine Förderung mehr.