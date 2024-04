Wien/London - Sky produziert eine neue "Amadeus"-Serie, die sich um das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart dreht. In die Titelrolle schlüpft Will Sharpe, der als junger Komponist in Wien seine Karriere forcieren will. Sein musikalischer Rivale Antonio Salieri wird von Paul Bettany verkörpert.

Will Sharpe spielt Mozart. Vianney Le Caer/Invision/AP

Basierend auf Peter Shaffers Bühnenstück wollen Autor Joe Barton und Regisseur Julian Farino eine Neuinterpretation abliefern. Die Dreharbeiten sind in Ungarn geplant.

"Amadeus" wird von Two Cities Television (Teil von STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Megan Spanjian ist Executive Producer für Sky Studios. Michael Jackson („Patrick Melrose“) und Stephen Wright („Blue Lights“) sind Executive Producers für Two Cities Television. Julian Farino („Giri/Haji“) und Alice Seabright („Chloe“, „Sex Education“) werden die Regie übernehmen. Barton, Sharpe und Farino fungieren ebenfalls als Executive Producer. teilte Sky in einer Aussendung mit.

Die Produktion soll in diesem Frühjahr in Ungarn beginnen. NBCUniversal Global TV Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie. (APA, red, 11.4.2024)