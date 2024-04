Eine Aufnahme von Ayrton Senna aus dem Jahr 1990 in Jerez (Spanien). Rainer Schlegelmilch, via www.im

Rom – Italien gedenkt des 30. Todestags des brasilianischen Formel-1-Piloten Ayrton Senna mit einer großen Ausstellung. Im Automobilmuseum in Turin läuft vom 24. April bis zum 13. Oktober eine Schau mit den Boliden, die Senna im Laufe seiner Karriere gefahren hat, von einem Ford bis zu einem Williams.

Ausgestellt werden Dokumente, Fotos und Erinnerungsstücke, darunter die komplette Sammlung der Rennanzüge und Helme des Motorsportidols und die größte Sammlung aller weltweit veröffentlichten Bücher, die ihm gewidmet sind.

Um die Geschichte zu begleiten, werden entlang der gesamten Ausstellungsstrecke spektakuläre Bilder zu sehen sein, darunter Super-8-Filme, audiovisuelle Installationen und eine Multiprojektion auf einer großen Leinwand. Unter den zahlreichen Fotografien, die von den größten Fotografen der damaligen Zeit aufgenommen wurden, befindet sich auch eine große Auswahl an Aufnahmen von Angelo Orsi, einem großen Freund und offiziellen Fotografen von Senna, berichtete Carlo Cavicchi, Kurator der Ausstellung, bei der Vorstellung der Schau am Donnerstag in der brasilianischen Botschaft in Rom.

Senna unterwegs mit seinem McLaren MP4-6 Honda beim Grand Prix von Frankreich 1991 in Magny Cours. Ercole Colombo, via www.imago-im

Im Hof der Botschaft in Rom wird der McLaren Honda MP4/4 des Jahres 1988 gezeigt, mit dem Senna seinen ersten WM-Titel in Suzuka gewonnen hatte. Bei der Ausstellung sind auch zahlreiche Zeugenaussagen von Personen zu hören, die Senna kannten und – auf unterschiedliche Weise – seine erstaunliche Karriere beeinflusst haben. Außerdem wird das Museum am 1. Mai per Livestream mit dem Autodrom von Imola verbunden sein, um an den Gedenkfeiern zu Ehren des Piloten teilzunehmen.

Die Stadt Imola plant eine Reihe von Initiativen und Gedenkfeiern zu Ehren Sennas und des am 30. April 1994 auf derselben Strecke verunglückten Salzburger Piloten Roland Ratzenberger. Eine Fotoausstellung, Sportveranstaltungen und eine Gedenkfeier sind vorgesehen. Die Gedenkfeiern werden am 1. Mai, dem Todestag von Senna, mit mehreren Gedenkveranstaltungen auf der Rennstrecke von Imola ihren Höhepunkt erreichen. Eingeladen wurden auch Angehörige Ratzenbergers. (APA, 11.4.2024)