Wenn in Indien Wahlen anstehen, dann gilt auf dem Subkontinent der Ausnahmezustand. Immerhin ist Indien mit 1,4 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt – und damit auch die größte Demokratie. Wenn also fast eine Milliarde Menschen aufgerufen sind, wählen zu gehen, dann fährt eine gewaltige Logistikmaschinerie hoch: Über sechs Wochen werden Wahlmaschinen und Personal durch das riesige Land gekarrt, um allen Wahlberechtigten die Stimmabgabe zu ermöglichen. Denn bei aller Kritik über den zunehmend autoritären Kurs von Premierminister Narendra Modi: Die Demokratie wird in Indien großgeschrieben. Sie gehört zum Nationalstolz wie der Taj Mahal oder der Sari. Kein Wunder, dass man im Land auch vom "Festival of Democracy" spricht.

Systemgegner China

Mit diesem Branding hebt man sich auf dem asiatischen Kontinent gerne vom großen Nachbarn im Norden, China, ab. Dort herrscht seit Jahrzehnten ein diktatorisches beziehungsweise autoritäres System unter kommunistischer Führung. Der traditionelle Systemgegner entpuppt sich aber immer häufiger wieder als geopolitischer Feind: Vor allem seit der Machtübernahme von Xi Jinping versucht die Volksrepublik vom Norden her, über den Himalaja, in traditionell indische Einflusssphären einzudringen.

Als es im Sommer 2020 zu tödlichen Zusammenstößen entlang der umstrittenen Grenze im Westhimalaja kam, war die langgelebte Devise der pragmatischen Koexistenz des "Tigers" und des "Drachens" endgültig gebrochen. Delhi begann, sich für diese neue Realität zu rüsten, und zwar nicht nur rhetorisch.

Indien als globaler Partner

Dieses indische Aufwachen fiel mit einer wachsenden globalen Skepsis gegenüber China zusammen: Allen voran die USA verfolgen einen äußerst China-kritischen Kurs, mit immer neuen Handelsschranken. Mit etwas Verzögerung kam diese Skepsis auch in Europa an. Wie viel Nähe will man wirklich zu einem China zulassen, dessen Politik nicht mit langfristigen Sicherheitsstrategien und auch nicht mit einem europäischen Wertesystem vereinbar ist?

Indien kommt da gerade recht: Die riesige Demokratie wird immer mehr zum Schlüsselpartner in Asien. Regional war Indien immer schon ein wichtiger Player, der mit seiner traditionell "blockfreien" beziehungsweise multilateralen Außenpolitik tendenziell davor zurückscheut, klar Flagge zu zeigen – allein schon aufgrund seiner Geografie. Im Großmachtstreben auf dem asiatischen Kontinent, und allen voran gegen China, sucht Indien allerdings immer mehr die Nähe zu den großen westlichen Demokratien. Und dabei winkt Delhi nicht nur mit der eigenen Demokratiefahne, sondern will mit handfesten Wirtschaftsdaten das neue Interesse weiter ankurbeln.

Indien sucht Indien immer mehr die Nähe zu den großen westlichen Demokratien, wie hier mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni. via REUTERS/Evan Vucci

Wie gut geht es Indien wirtschaftlich wirklich?

Indien hat in den vergangenen Jahren einige beachtliche wirtschaftliche Erfolge verzeichnen können. Das Land ist zur fünftgrößten Wirtschaft der Welt herangewachsen (hinter den USA, China, Japan und Deutschland). Es winkt mit einem Markt voller junger Arbeitskräfte: Jeder fünfte Mensch unter 25 ist Inder oder Inderin. 2024 soll die Wirtschaft – trotz globaler Krisen – um 6,3 Prozent wachsen.

Chinas prognostiziertes Wachstum liegt im gleichen Zeitraum bei nur 4,1 Prozent. Und doch ist das Gesamtvolumen dort um ein Vielfaches größer. Außerdem hat das Wachstum im Reich der Mitte eine potente, relativ breite Mittelschicht geschaffen, die Exportzahlen Chinas stellen die Indiens in den Schatten. Der allgemeine Lebensstandard der Inderinnen und Inder wird durch mangelnde Infrastruktur vor allem in Sachen Bildung und Gesundheit ausgehöhlt. Außerdem kämpft das Land weiterhin mit einer hohen Arbeitslosigkeit.

Das alles ändert nichts an der Tatsache, dass der politische Wille vieler Demokratien, allen voran der großen demokratischen Institutionen im Westen, groß ist, mit eben dieser Riesendemokratie in Asien zusammenarbeiten.

Indien und die EU rücken näher zusammen

Ein niederschwelliges Instrument, das Indien in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat, um Tore für die jungen Arbeitssuchenden zu öffnen, sind neue Mobilitäts- und Migrationsabkommen: Diese sollen illegale Einwanderung aus Indien eindämmen, aber legale Möglichkeiten des Studiums und der Arbeit ausweiten. Vor einem Jahr hat auch Österreich ein derartiges Abkommen mit Indien abgeschlossen, nachdem auch hierzulande sehr viele Inder unter Visa-Umgehung eingereist waren. Die Beziehungen mit EU-Staaten werden also enger.

Dabei bleibt aber die Herausforderung bestehen, bei allen gemeinsamen Interessen nicht die antidemokratischen Tendenzen im Land ganz aus den Augen zu verlieren. Wenn die EU mit Delhi also weiter an einem Freihandelsabkommen arbeitet, wird das bestimmt zunehmend zum Thema. Dass die indischen Verhandler weiterhin die hindunationalistische BJP sein werden, gilt dabei als so gut wie gesetzt. Modi darf laut Umfragen mit einer dritten Amtszeit rechnen. Schon in einer Woche gehen die Wahlen los, das Endergebnis wird am 4. Juni erwartet. (Anna Sawerthal, 12.4.2024)