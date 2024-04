19.40 REPORTAGE

Re: Kantine der Zukunft Schmackhaft, gesund und nachhaltig soll künftig in Betrieben gekocht werden. In Berlin entwickelt die "Kantine Zukunft" die städtische Gemeinschaftsgastronomie ganz in diesem Sinne weiter, während das EU-Projekt "SchoolFood4­Change" Schulen zu Orten machen will, an denen gesunde und nachhaltige Esskultur etabliert wird. Bis 20.15, Arte

Gerät durch die Entführung seines Vaters in eine Ausnahmesituation: Claude Heinrich in "Wir sind dann wohl die Angehörigen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Julian Grubasik

20.15 DRAMA

Wir sind dann wohl die Angehörigen (D 2022, Hans-Christian Schmid) Am 25. März 1996 wurde der deutsche Publizist und Millionenerbe Jan Philipp Reemtsma von Unbekannten entführt. Hans-Christian Schmid (Crazy) erzählt in seinem nuancenreichen Film aus der Perspektive des 13-jährigen Sohnes Johann (Claude Heinrich), wie die Welt einer Familie über Nacht auf den Kopf gestellt wird. Ein so nüchternes wie empathisches Meisterwerk. Bis 22.05, Arte

22.05 MUSIKERDOKU

Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me (GB 2019, Mike Figgis) Mike Figgis’ (Leaving Las Vegas) Porträt eines sympathischen Strizzis mit viel Talent für Spaß und Musik: Dass Ron Wood, der nach seiner Zeit bei den Faces seit 1975 für fein gewebte Gitarrenteppiche bei den Rolling Stones sorgt, in Sachen Sex, Drugs and Rock 'n' Roll nichts ausgelassen hat, dabei aber ein seelenvoller Musiker ist, wird von Weggefährten von Rod Stewart bis Mick Jagger und Keith Richards anekdotenreich bestätigt. Bis 23.15, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das Uhrwerk des Lebens (2/2) – Geschichte des Alters Je nach Kultur und Epoche genießen alte Menschen Re­spekt und Verehrung oder sind Diskriminierung und Verachtung ausgesetzt. Die Doku beleuchtet, wie Gesellschaften mit alten Menschen im Laufe der Geschichte umgegangen sind, und berichtet von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Alterungsprozess. Bis 23.15, ORF 2

23.15 THEATER

Zweifel (F 2012, François Hanss) Das Leben der Chefredakteurin und Moderatorin Agnès Baer (Muriel Robin) scheint perfekt – bis ihr Mann und Produzent auf Geschäftsreise geht und sie von ihrer neuen Assistentin überzeugt wird, sich dem Thema sexuelle Gewalt zu widmen. Von François Hanss als fesselndes Kammerspiel inszeniert. Bis 0.25, Arte

0.40 POLITSATIRE

BlacKkKlansman (USA 2018, Spike Lee) Ein schwarzer Cop (John David Washington) ­infiltriert mit seinem jüdischen Kollegen (Adam Driver) den Ku-Klux-Klan. Spike Lee erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte als witzige Politsatire, die sich zugleich vor der Blaxploitation-Welle der ­1970er-Jahre verbeugt. Bis 2.45, ORF 1

0.25 MUSIK

Best of Time Warp 2023 Highlights vom populären deutschen Technofestival mit Sets von Time Warp mit Gerd Janson, KiNK, Kobosil, Luigi Madonna, Mathew Jonson, Nina Kraviz, Pan-Pot und Reinier Zonneveld. Bis 1.30, Arte