1. Neuer Store von Webandits

Designerin Sophie Pollak ist mit ihrem Shop Webandits von der Neubaugasse in die Lindengasse umgezogen. Dort sind in Zukunft ihre Kleider Frieda, Kimmy, Minna und mehr zu haben.

Webandits, Lindengasse 20, 1070 Wien; Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr, webandits.eu

2. Pop-up von Margaret and Hermione bei Eva Blut

Modedesignerin Barbara Gölles schlägt für drei Monate mit ihrem Label Margaret and Hermione im Store der Taschendesignerin Eva Blut auf. Dort ist neben den Produkten von Eva Blut Gölles' Sommerkollektion 2024 erhältlich.

Eva Blut Store, Westbahnstraße 4, 1070 Wien; Öffnungszeiten: Do 12–18 Uhr, Fr 11–18 Uhr, Sa 11–17 Uhr; margarethermione.com; evablut.com

3. Circus-Shop

Der neue Circus-Shop eröffnet am 20.4. Circus

Österreichs größte Gay Party, Circus, bekommt ab 20. April ein eigenes Geschäft in der Burggasse in Wien. Der Circus-Shop führt Harnesse aus ausgefallenen Ledern, Shirts, Pullis mit Sprüchen und Begriffen aus der queeren Szene sowie Caps und Modeschmuck. Das Organisationsteam rund um Dragqueen Tamara Mascara möchte mit dem Laden das dürftige queere Shoppingangebot in Wien erweitern. Der Shop stehe aber selbstverständlich auch nichtqueeren Personen offen. "Ein T-Shirt mit der Aufschrift 'Damn Daddy' ist schließlich auch für einen Familienvater eine perfekte Wahl", sagt Tamara Mascara. Die nächste Circus-Party findet übrigens am 13. April in der Arena Wien statt. Infos und Tickets gibt es hier.

Circus-Shop, Burggasse 106, 1070 Wien; Öffnungszeiten: Mi–Sa 11–18 Uhr

(red, 12.4.2024)