Familie bestätigte via Posting auf X das Ableben des früheren Football-Stars. Simpson war auch durch den Mordprozess gegen ihn bekannt geworden, in dem er 1995 freigesprochen wurde

Der frühere US-Football-Star O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Seine Familie bestätigte über eine Nachricht bei X amerikanische Nachrichtenmeldungen zum Ableben des einstigen Spitzensportlers. Simpson war in den 1990er-Jahren auch wegen eines Mordprozesses bekannt geworden, der gegen ihr geführt wurde.

Simpson war beschuldigt worden, seine frühere Ehefrau und deren Freund erstochen zu haben. In einem Strafprozess wurde er freigesprochen. In einem späteren Zivilverfahren wurde er allerdings für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar (rund 30,85 Millionen Euro) verurteilt. Ein später unter seiner Autorenschaft erschienenes Buch mit dem Titel "If I Did It" schildert recht detailliert den Hergang des Verbrechens. (APA, red, 11.4.2024)