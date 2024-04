Familie bestätigte via Posting auf X das Ableben des früheren Football-Stars. Simpson war auch durch den Mordprozess gegen ihn bekannt geworden, in dem er 1995 freigesprochen wurde

Der frühere US-Football-Star O.J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Seine Familie bestätigte über eine Nachricht bei X amerikanische Nachrichtenmeldungen zum Ableben des einstigen Spitzensportlers. Simpson war in den 1990er-Jahren auch wegen eines Mordprozesses bekannt geworden, der gegen ihr geführt wurde. Ihm war vorgeworfen worden, seine Frau Nicole Brown Simpson getötet zu haben. In einem international aufsehenerregenden Prozess wurde er schließlich freigesprochen. (red, 11.4.2024)