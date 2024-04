Der 59-Jährige hält sich fit – auf exzentrische Weise. IMAGO/London Entertainment

Lenny Kravitz ist Rockstar, Modeikone, Sexsymbol und seit neuestem auch Satiriker. Zumindest lässt das ein Kurzvideo vermuten, das der 59-Jährige vor kurzem auf X, vormals Twitter, postete. Man sieht ihn auf einer schräggestellten Fitnessbank. Auf der absolviert er Sit-ups mit einer Langhantel in den Händen. Doch zu sagen, das Video zeige Kravitz beim Fitnesstraining, greift viel zu kurz. Es wirkt wie eine Persiflage auf die überinszenierte und oberflächliche Welt der sozialen Netzwerke. Dass es sich tatsächlich um einen ironischen Kommentar handelt, darf allerdings bezweifelt werden. Dafür kommt das Ganze dann doch eine Spur zu ernsthaft rüber – was dessen Komik unfreiwillig erhöht. Das Großartige an dem Video: Man kann es immer wieder ansehen und wird bei jedem Mal eine neue skurrile Facette entdecken. Also der Reihe nach und mit System:

Die Mode

Am auffälligsten ist wohl Lenny Kravitz' überraschende Kleidungswahl. Vergessen Sie Gym-Wear von Hype-Marken wie Lululemon oder Under Armour. Die Coolsten der Coolen trainieren anscheinend im engen Mesh-Tanktop und einer noch engeren Lederhose. Klobige Stiefel und eine Sonnenbrille dürfen natürlich auch nicht fehlen – selbstredend! In den Kommentaren unten dem Kurzvideo erntet der Superstar viel Spott für sein Outfit. Vielleicht handelt es sich bei dem nicht gerade atmungsaktiven Beinkleid einfach um den neuesten Trend aus Hollywood, mit dem überflüssige Pfunde einfach weggeschwitzt werden sollen. Wer weiß! Jedenfalls möchte man der Hose nach dem Workout wohl nicht zu nahe kommen.

Das Textchen

Ein Influencer hätte es wohl kaum besser machen können. In souveräner Content-Creator-Manier hat Kravitz sein Video mit einem kleinen Text versehen, der die volle Dosis Motivation bringen soll. Man könnte entgegenhalten, dass er vielmehr nur so vor Pathos strotzt. Aber beurteilen Sie selbst: "Danke Gott für diesen Tag! Dankbar. Es gibt keine Abkürzungen, also nutze den Tag! Es ist alles möglich. Liebe!"

Das Workout

Wer sich von dem Content tatsächlich motiviert fühlt und es Kravitz gleichtun will, dem sei gesagt: "Don't try this at home" (Machen Sie das nicht zu Hause nach). Zumindest lautet so die Empfehlung der "New York Times". Verschiedene Fitnesstrainer wurden befragt, was sie von Kravitz' Workout hielten. Nicht sehr viel, so der allgemeine Tenor. Es bestehe Verletzungsgefahr, und die Bewegung nach hinten/unten sei nicht gesund für den Rücken, wird attestiert.

Die Umgebung

Der Fokus des Kurzvideos liegt klarerweise auf dem Superstar. Aber es lohnt sich auch ein Blick auf das Drumherum. So scheinen die anderen Personen in dem Fitnessstudio völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass neben ihnen Lenny Kravitz gerade ein Wahnsinns-Workout abspult. Eh klar, ganz normal! Der Personal-Trainer birgt ebenfalls komödiantisches Potenzial. Auch er trägt eine Sonnenbrille im Innenraum, genau wie sein Schützling – und fixiert dessen Füße liebevoll in seinem Schritt.

Die Kommentare

Es wäre nicht Social Media, wenn sich nicht gleich eine Heerschar an Besserwissern eingefunden und ihren Senf abgegeben hätte (Gruß ans STANDARD-Forum!). Denn in den Kommentaren zu Kravitz' Video wird nicht nur sein Outfit thematisiert, sondern auch seine Fitness. Neben lobenden Worten finden sich auch kritische. Hier ein kleines Best-of: "Halte die Ellbogen näher an den Körper, und lass den Hintern auf der Bank", "Die Füße werden fixiert, das ist Schummeln", "Die Gewichte sind bestimmt nicht echt".

Ja, man kann sich leicht lustig machen über das skurrile Video. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Denn wer kann schon mit fast 60 behaupten, so knackig auszusehen wie Lenny Kravitz. Von nichts kommt nichts. Und wer so hart trainiert, darf sich im Zweifelsfall auch eine Extraportion Exzentrik gönnen. (Michael Steingruber, 12.4.2024)