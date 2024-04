Bei der Strafbemessung wirkte sich laut dem vorsitzenden Richter die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit mildernd aus. Werner Kerschbaummayr / fotokers

St. Pölten – Wegen einer Messerattacke auf offener Straße in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten) vom vergangenen Oktober ist ein 47-Jähriger am Donnerstag in St. Pölten zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der türkische Staatsbürger soll Bekannte im Alter von 29 und 39 Jahren angegriffen und verletzt haben. Der Schuldspruch wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ist nicht rechtskräftig. Die Geschworenen verneinten den von der Anklage umfassten Vorwurf des versuchten Mordes.

Bei der Strafbemessung wirkte sich laut dem vorsitzenden Richter die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit mildernd aus, hinzu sei gekommen, dass es teilweise beim Versuch geblieben ist. Als erschwerend gewertet wurden das Zusammentreffen zweier Verbrechen und die beiden einschlägigen Vorstrafen. (APA, 11.4.2024)