Medwedew schrie den Schiedsrichter an. AFP/VALERY HACHE

Monte Carlo – Daniil Medwedew ist im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte musste sich am Donnerstag dem Russen Karen Chatschanow nach 1:53 Stunden mit 3:6, 5:7 beugen. Der Wien-Finalist des Vorjahrs kam gegen seinen Landsmann nie richtig in Fahrt. Out ist auch Alexander Zverev, der im Fürstentum als Nummer vier gesetzte Deutsche unterlag Stefanos Tsitsipas mit 5:7, 6:7 (3).

Der topgesetzte Novak Djokovic steht indes im Viertelfinale. Der Serbe schlug Lorenzo Musetti mit 7:5, 6:3 und revanchierte sich damit für das überraschende Achtelfinal-Aus in Monte Carlo im Vorjahr. Musetti gelang in der Neuauflage zwar das erste Break, danach entschied der Weltranglisten-Erste die entscheidenden Szenen aber für sich, schaffte spät das Rebreak und blieb auch im zweiten Satz ungefährdet. In der Runde der besten acht bekommt es Djokovic nun mit dem Australier Alex de Minaur zu tun.

Medwedew hatte nach seinem Auftaktsieg über Gael Monfils noch über gefestigtes Selbstvertrauen auf dem eigentlich von ihm ungeliebten Sandbelag gesprochen. In ausgeglichenen Grundlinien-Fights mit Chatschanow hatte Medwedew im zweiten Satz bei 5:4 einen Satzball, ließ die Chance aber aus und verlor dann auch die Nerven. "Öffne deine Augen, öffne deine verdammten Augen! Der war aus!", schrie Medwedew zunächst zum Schiedsrichter und erhielt dann einen Strafpunkt. "Wer übernimmt die Verantwortung für so etwas? Der Schiedsrichter braucht keine Brille, weil er eh nicht sehen kann. Er sollte kein Schiedsrichter sein."

"Ich weiß, dass Daniil manchmal wütend wird. Manchmal nutzt er es als Werkzeug, aber es gerät auch hin und wieder außer Kontrolle", wusste Chatschanow, der erstmals im Viertelfinale von Monte Carlo steht.

Dort trifft er auf Tsitsipas, der Zverev eliminierte. Der Deutsche machte im zweiten Satz ein 0:5 weg, wehrte zwei Matchbälle ab, leistete sich im Tiebreak aber wieder zu viele Fehler. Tsitsipas sprach hinterher von einem "Abenteuer", so ein Match erlebe auch er "nicht alle Tage". Der Matchverlauf sei "sehr ungewöhnlich" gewesen. "Ich versuche gerade herauszufinden, was da passiert ist." (APA, red, 11.4.2024)

MONTE CARLO (ATP-Masters-1000, 6,64 Mio. Euro, Sand) – Achtelfinale:

Novak Djokovic (SRB-1) – Lorenzo Musetti (ITA) 7:5, 6:3

Stefanos Tsitsipas (GRE-12) – Alexander Zverev (GER-5) 7:5, 7:6 (3)

Karen Chatschanow (RUS-15) – Daniil Medwedew (RUS-4) 6:3, 7:5

Alex de Minaur (AUS-11) – Alexei Popyrin (AUS) 6:3, 6:4

2. Runde:

Holger Rune (DEN-7) – Sumit Nagal (IND) 6:3, 3:6, 6:2

Grigor Dimitrow (BUL-9) – Miomir Kecmanovic (SRB) 6:4, 6:3

Doppel – Achtelfinale:

Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin (FRA) – Romain Arneodo / Sam Weissborn (MON/AUT) 6:7 (5), 6:2, 10:5