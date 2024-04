Mohamed Salah wollte gar nicht hinsehen. IMAGO/Matt West/Shutterstock

Liverpool droht bei der Abschiedstour von Jürgen Klopp das Aus in der Europa League. Atalanta Bergamo bejubelte im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend nach einer Glanzvorstellung einen 3:0-(1:0)-Auswärtssieg an der Anfield Road. Gianluca Scamacca (38., 60.) und Mario Pasalic (83.) trafen für die "Göttin" aus der Lombardei.

Bayer Leverkusen schuf mit einem 2:0 (0:0) gegen West Ham United eine gute Basis für den Aufstieg in den Rückspielen in einer Woche. Die AS Roma holte mit einem 1:0 (1:0) bei Milan im Serie-A-Vergleich einen Auswärtssieg. Benfica Lissabon schlug Olympique Marseille mit 2:1 (1:0).

In Anbetracht des dichten Programms in Premier League und Europacup setzte Klopp seinen Stürmerstar Mohamed Salah zu Beginn ebenso wie Luis Diaz auf die Bank. Im Tor begann wieder Caoimhin Kelleher, der in einer furiosen Anfangsphase bald gefordert war. Einen Abschluss von Pasalic aus kurzer Distanz wehrte Kelleher mit der Wange zur Ecke ab (4.). Doch auch Liverpool bot sich nach einer Viertelstunde eine Riesenchance: Darwin Nunez ließ vor dem Tor der Gäste Effizienz vermissen. Pech hatte Harvey Elliott, dessen fast perfekt gezirkelter Schuss an Latte und Stange sprang (26.).

Atalanta hatte gut Lachen. IMAGO/Matt West/Shutterstock

Bergamo präsentierte sich aber als der erwartet harte Gegner, der den Spielaufbau der Hausherren oft erfolgreich zu stören vermochte. Ein Vorstoß über rechts brachte den in der Gruppenphase auch gegen Sturm Graz (2:2, 1:0) engagierten Lombarden die Führung ein. Scamacca - vor einem Jahr noch für West Ham tätig - schloss ab, der Ball schien nicht unhaltbar.

Neben Salah waren bei Liverpool auch Dominik Szoboszlai und Andy Robertson nach Seitenwechsel dabei, nach einer Stunde kam auch Diaz für den glücklosen Nunez. Die "Reds" erhöhten den Druck, das Tor schoss aber Bergamo. Charles de Ketelaer stand zur Überraschung vieler nicht im Abseits, seine Hereingabe schloss Scamacca staubtrocken per Halbvolley zum 2:0 ab. Das Comeback gelang Liverpool nicht mehr. Salahs vermeintliches 1:2 wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung des Ägypters zurecht aberkannt (79.), ehe es für die Engländer noch schlimmer kam. Nach einem weiteren Patzer glückte Pasalic sogar der dritte Treffer für die Elf von Trainer Gian Piero Gasperini, die das Resultat dann mit viel Einsatz über die Zeit kämpfte.

Zwei späte Tore für Leverkusen

Leverkusen musste sich gegen West Ham trotz deutlich besserer Möglichkeiten lange gedulden, ehe Jonas Hofmann in der 83. Minute per Volley die Führung herausschoss. Mit Victor Boniface (91.) traf noch ein weiterer "Joker". Die Mannschaft von Xabi Alonso - die schon am Wochenende erstmals die deutsche Meisterschaft bejubeln könnte - blieb wettbewerbsübergreifend auch im 42. Saisonspiel ungeschlagen.

Teil eins des rein italienischen Viertelfinal-Duells ging an die Roma. Die "Giallorossi" siegten in Mailand gegen Milan mit 1:0. Gianluca Mancini, am Wochenende bereits Siegtorschütze im Römer Derby gegen Lazio, wuchtete einen Eckball per Kopf in die Maschen (17.). Benfica schlug Olympique Marseille und verschaffte dem angezählten Trainer Roger Schmidt etwas Luft. Rafa Silva (16.) und Angel di Maria (52.) trafen in Lissabon zunächst für Portugals Rekordmeister, ehe Pierre-Emerick Aubameyang (67.) mit seinem zehnten Tor im laufenden Bewerb die Aufstiegschancen der Südfranzosen wahrte.

In der Conference-League setzte es für PAOK Saloniki ohne den erkrankten Thomas Murg und mit dem im Finish eingewechselten Stefan Schwab (ab 72.) eine Auswärtsniederlage. Der Tabellenführer der griechischen Liga verlor bei Club Brügge mit 0:1 (0:1). Brügge-Stürmer Thiago scheiterte in der 78. Minute mit einem Elfmeter an Torhüter Dominik Kotarski, der das Strafraum-Foul begangen hatte. Aston Villa sorgte mit einem 2:1 (1:0)-Heimsieg über OSC Lille für den einzigen englischen Erfolg an diesem Abend. (APA, red, 11.4.2024)

Ergebnisse Fußball-Europa-League vom Donnerstag - Viertelfinal-Hinspiele:

Liverpool - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1).

Tore: Scamacca (38., 61.), Pasalic (83.)

Bayer Leverkusen - West Ham 2:0 (0:0).

Tore: Hofmann (83.), Boniface (91.)

AC Milan - AS Roma 0:1 (0:1).

Tor: Mancini (17.)

Benfica Lissabon - Olympique Marseille 2:1 (1:0).

Tore: Rafa Silva (16.), Di Maria (52.) bzw. Aubameyang (67.)

Ergebnisse der Fußball-Conference-League vom Donnerstag - Viertelfinal-Hinspiele:

Club Brügge - PAOK Saloniki 1:0 (1:0).

Tor: Vetlesen (6.).

PAOK: Schwab ab 72., ohne Murg (krank)

Aston Villa - OSC Lille 2:1 (1:0).

Tore: Watkins (13.), McGinn (56.) bzw. Diakite (84.)

Olympiakos Piräus - Fenerbahce Istanbul 3:2 (2:0).

Tore: Fortounis (8.), Jovetic (32.), Chiquinho (57.) bzw. Tadic (68./Elfmeter), Kahveci (74.)

Viktoria Pilsen - AC Fiorentina 0:0

Rückspiele jeweils am kommenden Donnerstag.