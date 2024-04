In wenigen Tagen erscheint Swifts neues Album. Passend dazu scheint der Streit mit Bytedance, dem Unternehmen hinter Tiktok, beigelegt. AFP/DAVID GRAY

Musik von Taylor Swift ist wieder bei Tiktok zu hören - ungeachtet eines Streits zwischen der Kurzvideo-Plattform und dem Musikkonzern Universal Music. Swift steht zwar bei Universal unter Vertrag, hat aber die Rechte an ihren Songs. Ihre Titel verschwanden bei Tiktok zusammen mit Musik anderer Künstler von Universal Music, nachdem sich die beiden Unternehmen im Jänner nicht auf eine neue Vereinbarung einigen konnten.

TikTok habe den Musikern und Songautoren nur "einen Bruchteil" der auf ähnlichen anderen Online-Plattformen üblichen Vergütung geboten, argumentierte Universal Music damals. TikTok konterte, Universal habe "die eigene Gier über die Interessen ihrer Künstler und Songautoren gestellt".

Tiktok ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Plattform für die Musikbranche geworden, weil dort viele Nutzer neue Songs entdecken.

Swift bringt kommende Woche (19.4.) ihr nächstes Album "The Tortured Poets Department" heraus. Die Rückkehr einiger ihrer Songs am Donnerstag sei bereits seit einiger Zeit vorbereitet worden, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. (APA, 12.4.2024)