Es liege am FPÖ-Chef, die Verstrickungen der Blauen in der Spionageaffäre rund um Egisto Ott restlos aufzuklären

"Hat Herbert Kickl die Sicherheit unseres Landes verraten?", fragte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. IMAGO/Frank Ossenbrink

Wien – Am Freitag trat ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker vor die Presse, nach einer "ereignisreichen Woche", wie er sagte. Zu der kriminellen Komponente in der Spionageaffäre rund um Egisto Ott sei diese Woche eine politische Komponente dazugekommen. Stocker versuchte die mutmaßlichen Verstrickungen der FPÖ in der Spionage-Causa aufzuzeigen. Es sei nicht auszuschließen, dass die FPÖ "Österreich an Russland verkaufen wollte", meinte er.

Im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch", vor dem Kickl am Mittwoch geladen war, habe der FPÖ-Obmann versucht, den Eindruck zu erwecken, er habe keine Ahnung, wer in seiner Zeit als Innenminister für Russland spioniert habe. Sein Naheverhältnis zum ehemaligen freiheitlichen Sicherheitssprecher Hans-Jörg Jenewein, der Chats mit Egisto Ott ausgetauscht haben soll, versuche Kickl zu vertuschen. Diese 2.500 ausgewerteten Chats müssten unbedingt an den U-Ausschuss geliefert werden, forderte Stocker. Er warf Kickl vor, die Neutralität Österreichs so zu verstehen, dass die Interessen Russlands in Österreich durchgesetzt werden sollen.

Treuhandverträge offenlegen

Es liege nun an Kickl, alle Verbindungen in der Causa Ott und zu Russland restlos aufzuklären. "Wir vermuten, dass die Verstrickungen viel tiefer sind, als der gestrige Tag gezeigt hat", sagte Stocker. Auch etwaige Treuhandverträge zwischen dem Geschäftsführer der Werbeagentur Ideenschmiede Thomas S. und Kickl müssten offengelegt werden, forderte er.

Gleichzeitig wies Stocker zurück, dass derzeit eine Schlammschlacht zwischen ÖVP und FPÖ im Gang sei. Die FPÖ sei in eine Spionageaffäre verwickelt und das Einfallstor Russlands nach Österreich. "Das ist keine Schlammschlacht, das wiegt schwer." Zurückgewiesen wurde vom ÖVP-Generalsekretär, dass der jetzige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der Amtszeit Kickls für einen Posten für seine Frau interveniert habe. Damals habe Kickl in seinem Ministerium "im Medienbereich Probleme gehabt: Ihm wurde Unterstützung angeboten, er hat es nicht angenommen." (APA, cwu, 12.4.2024)