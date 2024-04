Abderrazak Hamdallah (links) wurde nach dem Spiel mit einer Peitsche attackiert. REUTERS/Rula Rouhana

Luis Figo ist nach seinem Wechsel zu Real Madrid von aufgebrachten Anhängern des FC Barcelona mal mit einem Schweinekopf beworfen worden, als er einen Eckball ausführen wollte. Oliver Kahn wurde bei einem Spiel in Freiburg von einem Golfball am Kopf getroffen. Und immer wieder fliegen Fußballspielern unter anderem Bierbecher, Feuerzeuge oder Schnapsfläschchen um die Ohren, wenn sich erboste Zuschauer nicht mehr unter Kontrolle haben.

Beim Finale um den Saudi Super Cup haben die Auswüchse des Zorns im Publikum eine neue Dimension erreicht. Nach dem am Ende einseitigen Spiel zwischen Al-Hilal aus Riad und Al-Ittihad aus Dschidda (4:1), ausgetragen übrigens nicht in Saudi-Arabien, sondern im Mohammed bin Zayed Stadium von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wurde ein Spieler von einem Besucher ausgepeitscht.

Benzemas Sturmpartner attackiert

Ziel der Attacke vor den Augen des von Al-Hilal bezahlten, aber derzeit verletzten brasilianischen Superstars Neymar war Abderrazak Hamdallah: Der Stürmer spielt bei Al-Ittihad an der Seite Karim Benzemas. Als der marokkanische Nationalspieler, Schütze des zwischenzeitlichen Ausgleichs, nach dem Spiel vom Feld in den Kabinentrakt gehen wollte, kam es kurz vor dem Eingang in die Katakomben zur Konfrontation mit einem Zuschauer.

Auf Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie ein Mann auf der Tribüne Hamdallah zunächst etwas zuruft. Der Spieler reagiert und spritzt zudem mit einer Wasserflasche. Daraufhin zückt der Zuschauer eine Peitsche und schwingt sie zweimal in die Richtung von Hamdallah. Auf der Tribüne greift danach der Sicherheitsdienst ein, Hamdallah wiederum wird von Mitspielern geschützt und zurückgehalten.

Zu einem Eklat war es bereits im Halbfinale um den Saudi Super Cup gekommen - durch Cristiano Ronaldo. Bei der Niederlage seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Hilal (0:2) attackierte der Portugiese kurz vor dem Abpfiff zunächst seinen Gegenspieler Ali Al-Bulaihi. Nachdem Schiedsrichter Mohammed Khaled Al-Hoaish Ronaldo Rot gezeigt hatte, bedrohte ihn dieser mit erhobener Faust. (sid, red, 12.4.2024)