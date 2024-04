Conny Kreuter turnt Österreich ab Montag, in der ersten Woche nach Philipp Jelinek, etwas vor. Danach folgen in "Fit mit den Stars" unter anderem die früheren Skistars Andi Goldberger, Hans Knauß und Armin Assinger. ORF/Thomas Ramstorfer

Mehr Qualifikation geht fast nicht. Mit Cornelia "Conny" Kreuter, dem TV-Publikum aus "Dancing Stars" bekannt, beginnt am Montag um exakt 9.10 Uhr die ORF-Zeit nach Philipp Jelinek. Die Wienerin, die den Reigen "Fit mit den Stars" eröffnet, hat ein abgeschlossenes Sportwissenschaftsstudium, Schwerpunkt Sport- und Gesundheitsmanagement, ist diplomierte Trainerin und hat diverse Zusatzausbildungen absolviert (Aerobic, Senioren- und Kinderfitness).

In "Guten Morgen Österreich" blickte sie schon am Freitag auf die neue Aufgabe, die sie sich mit Armin Assinger, Hans Knauß, Andreas Goldberger und wohl noch anderen teilen wird. Einerseits kein unkluger Schachzug des ORF, der so verhindern mag, dass der eine oder die andere richtig wichtig und teuer werden könnte. Andererseits lacht halt nicht mehr das eine, sondern lachen viele Vorturngesichter aus dem Kastl. Kreuter (38) jedenfalls ist für den Job am (Künigl-)Berg prädestiniert, selbst ohne Streif- oder Schanzenerfahrung. Sportlich ist sie ihr Leben lang, dank ihrer Eltern, die sie früh zum Ballett und Eiskunstlauf brachten. Später landete sie beim Schwimmen, das sie jahrelang leistungsmäßig betrieb.

Zwei zweite Plätze

Die größten Erfolge stellten sich ein, als sie mit 19 zu tanzen begann. Mit ihrem Tanzpartner Stefan Herzog machte sie sich flott einen Namen, sie holte mehrere Meistertitel, war mehrfache WM- und EM-Finalistin. Ende 2018 trat sie zurück, gab aber weiterhin Unterricht. Schon zwei Jahre zuvor hatte sie in der ORF-Show "Dancing Stars" angedockt, 2016 war sie Achte (mit Fadi Merza), 2017 Neunte (mit Norbert Schneider), 2019 erreichte sie mit Michael Schottenberg und 2020 mit Cesár Sampson jeweils Platz zwei.

Parallel schloss sie ihr Studium ab, dazu nahm sie Schauspiel- und Gesangsunterricht und absolvierte eine Sprecherinnenausbildung. Sie begann vor und hinter der Kamera zu arbeiten, über ProSiebenSat1.Media, die Mediengruppe Österreich und weitere Stationen kam sie zum "Kurier" und zu SchauTV. Eine ihrer Instruktorinnen beschreibt sie als "unglaublich fleißige, disziplinierte, liebenswerte, sympathische Frau, die auch in Stresssituationen immer freundlich bleibt und mit konstruktiver Kritik super umgeht".

Haltung ist angesagt

"Ich glaub, es wird eine super Geschichte", sagt Kreuter. Ihre Übungen sollen Spaß machen, aber auch in Sachen Gleichgewicht, Koordination und Haltung etwas bringen. "Haltung ist ja auch immer ganz schön", sagt sie. Und will das gewiss nicht als Seitenhieb auf ihren Vorturnvorgänger verstanden wissen. (Fritz Neumann, 12.4.2024)