10.25 DOKUMENTATION

Brâncuși – Der Erfinder der modernen Skulptur Mit seinem minimalistischen Still sorgte Constantin Brâncuși (1876–1957) für einen Paradigmenwechsel in der Bildhauerei. Die Doku schlägt anlässlich einer großen Brâncuși-Retrospektive in Paris eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, indem sie Archivaufnahmen mit dem Nachbau von Brâncușis Atelier im Centre Pompidou zusammenführt. Bis 11.20, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Lena Schilling, EU-Spitzenkandidatin der Grünen. Die Fragen stellen Niki Fellner (Oe24) und Simone Stribl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

19.30 DOKUMENTATION

Apotheke Regenwald – Die magischen Pflanzen des Amazonas Die Bewohner des brasilianischen Urwalds nutzen seit Jahrtausenden Heilpflanzen und naturmedizinische Behandlungsmethoden. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Perfect World (USA 1993, Clint Eastwood) Kevin Costner als entflohener Gangster, der einen Jungen als Geisel nimmt und auf der Flucht eine Art Vater-Sohn-Beziehung zu dem Achtjährigen aufbaut. Die Verfolgung nehmen Clint Eastwood als lakonischer Sheriff und Laura Dern als gewitzte Kriminologin auf. Als Regisseur erweist sich Eastwood als Meister der Grautöne, der moralische Gewissheiten auflöst. Eine Doku über Eastwood, Der Letzte seiner Art, ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.25, Arte

Soll bei der Ergreifung eines entflohenen Verbrechers helfen: Laura Dern als Kriminologin in Clint Eastwoods "Perfect World", Arte, 20.15 Uhr. © Warner Bros. Entertainment Fra

20.15 ABENTEUERFILM

Der Tiger von Eschnapur (D/I/F 1959, Fritz Lang) Als der vor den Nazis nach Hollywood geflüchtete Regisseur Fritz Lang (M) nach Deutschland zurückkehrte, ließ er sich zum Remake eines Abenteuerfilms überreden, für den er einst das Drehbuch geliefert hatte. Langs Fortsetzung, Das indische Grabmal, gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 21.50, 3sat

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Spitzelgrüße aus Wien – Die verratene Republik? Mit Wolfgang Peschorn (Präsident der Finanzprokuratur), Julian Hessenthaler (Produzent Ibiza-Videos), Dieter Bacher (Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, Uni Graz), Paul Schliefsteiner (Leiter des Österr. Zentrums für Nachrichtendienst- und Sicherheitsforschung), Ulla Kramar-Schmid (Investigativjournalistin, ORF). Bis 23.05, ORF 2

22.20 SATIRE

The Interview (USA 2014, Seth Rogen, Evan Goldberg) Der eitle Talkshow-Moderator David Skylark (James Franco) und sein Produzent und Kumpan Aaron Rapaport (Seth Rogen) reisen nach Nordkorea, um Kim Jong-un zu interviewen. Vom CIA bekommen sie den Auftrag, den Diktator zu eliminieren. Grandiose Satire voller Wortspiele und Körperkomik. Bis 0.30, Puls 4

23.45 DOKUMENTATION

Die Choreographin Carolyn Carlson: Tanz als Wagnis Die ungebrochen kreative Choreographin gewährt Einblicke in laufende Projekte wie in ihr Archiv. Bis 0.40, Arte

Radiotipps

9.05 GEDANKEN

Andrea Fischer: Das un-ewige Eis Die Glaziologin Andrea Fischer über Vergänglichkeit und Veränderung – und den Klimawandel als Chance. Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente Spezial: Von der Emilia-Romagna in die Lombardei – oberitalienische Impressionen Kunstgenuss, Einkaufspassagen und strenge Mönche: eine Reise nach Roncole, Mailand und Pavia. Bis 11.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Brigitte Weich, Filmregisseurin Diktatur, Zensur und Frauenfußball: eine Filmemacherin in Nordkorea. Bis 14.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 14.4.2024)