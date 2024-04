18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Wer darf auf seinen Feldern eine Photovoltaikanlage errichten? /_Barrierefreiheit und öffentliche Gebäude. / Haftpflicht nach Sturz in Supermarkt. Bis 19.00, ORF 2

20.15 GESCHICHTE

Mythos Reichsautobahn – Hitlers gescheitertes Vorzeigeprojekt Christian Hager zeigt, wie tausende Zwangsarbeiter versklavt wurden, und zeichnet auch ein Bild des Scheiterns. Tatsächlich hat Hitler bis Kriegsende nämlich nur knapp 17 Kilometer Autobahn auf österreichischem Gebiet fertiggestellt. Bis 21.05, ORF 3

21.45 AUFDECKER

Kill the Messenger (USA 2014, Michael Cuesta) Journalist Gary Webb (Jeremy Renner) deckt in den 1990er-Jahren einen Skandal auf: Mit Wissen der US-Regierung gelangen Drogen aus Mittelamerika in die USA. Mit seiner Story hat er sich freilich viele Feinde gemacht. Bis 23.25, One

22.40 DOKUMENTATION

Urzeit-Mütter – Evolution durch Kooperation Liegt in der kooperativen Jungenaufzucht unserer Vorfahren ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der geistigen Menschwerdung? Bis 23.35, Arte

23.05 DAS_ERSTE_MAL

Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen (USA 2008, Catherine Hardwicke) Teenagerliebe zwischen unschuldigem Mädchen und zögerlichem Vampir. Die zentrale Frage lautet dabei: Darf man schon vor der Hochzeit ein wenig knabbern? Bis 1.20, Sat.1

Streamingtipps

DER PERFEKTE MORD

Ripley Faszinierend schön sind die berühmten Verfilmungen von Patricia Highsmiths Krimiklassiker Der talentierte Mr. Ripley – Alain Delons in Nur die Sonne war Zeuge und Matt Damon in The Talented Mr. Ripley. In die Riege der Großartigen reiht sich Andrew Scott mit dieser schwarz-weißen Serienversion. Netflix

ABENTEUER IN NIGERIA

Iwájú Der Serientitel ist Youruba und bedeutet Zukunft. In einer wahrhaft fantastischen Zukunft spielt die Welt der kleinen Tola. Ein Roboter, der freundlich "Guten Morgen" wünscht, passendes Outfit und Backzutaten reichen. Tolas Welt ist in Ordnung. Aber es gibt auch eine andere Welt in diesem Lagos der Zukunft. Sie besteht aus Armut und Verbrechen, namentlich Kindesentführung. Dagegen kämpft Tolas Papa an, und damit ist sie mit ihrem Freund Kole bald mitten in einem spannenden Abenteuer voller bezaubernder Trickeinfälle. Disney+

Mit ihrem Freund Kole und Echse Otin gerät die kleine Tola in ein turbulentes Abenteuer im futuristischen Lagos: "Iwájú" von Disney+. Disney

KUNG FU UND KARL MARX

Machine Die Serie erzählt die großartige Geschichte von Freundschaft und Widerstand. Rapper Joeystarr bringt uns Karl Marx näher, Guillaume Labbé ist ein charismatischer Schurke, und Margot Bancilhons Performance haut als hyperaktive Kung-Fu-Fighterin alle um. Kill Bill im Arbeitskampf, grandios. Wurde zur besten französischen Serie beim Streamingfestival in Lille gekürt. Arte-Mediathek

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Spurensuche nach Freiheitskämpferin in China Seit ihrer Verhaftung im Februar 2023 weiß niemand, wo Aktivistin Zhanargül Zhumatay ist. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt Dirigent Christian Thielemann live bei Elke Tschaikner. Bis 11.35, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Fünf beste Tage Von Erwin Koch. Wohin mit all den Erinnerungen, wenn man nur noch fünf Tage zu leben hat? Bis 15.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, Doris Priesching, 13.4.2024)