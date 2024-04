Andreas Gruber, wer sonst, versetzt die Austria in Torjubel. APA/GERT EGGENBERGER

Wolfsberg - Die Wiener Austria hat nach der in erster Instanz erteilten Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga auch sportlich einen wichtigen Sieg gelandet. Die Violetten setzten sich am Samstag im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe beim WAC mit 1:0 durch und führen diese nun vier Punkte vor den Kärntnern an. Das Goldtor zum ersten Austria-Sieg im vierten Spiel nach der Ligateilung gelang Andreas Gruber (11.). Wolfsbergs Thierno Ballo sah Gelb-Rot (65.).

Beim WAC fehlte neben Augustine Boakye mit Sandro Altunashvili eine weitere Stütze verletzt. Die Austria musste Frans Krätzig und Manfred Fischer vorgeben, anstelle des gelbgesperrten Duos agierten James Holland und Moritz Wels im defensiven Mittelfeld. Im Abwehrzentrum begann Tin Plavotic statt Marvin Martins, im Angriff Alexander Schmidt statt Muharem Huskovic. Letzterer stand trotz seines am Montagabend bei einem Überfall vor einem Bankomaten erlittenen Nasenbeinbruchs im Kader. Der U21-Nationalstürmer verzichtete bei seiner Einwechslung in Minute 58 sogar auf die extra angefertigte Spezialmaske.

Die Austria war vor 3.649 Zuschauern in der Lavanttal Arena die deutlich gefährlichere Mannschaft. Nach einer Flanke von Reinhold Ranftl durfte Gruber den Ball im Strafraum seelenruhig annehmen. Austrias bester Torschütze verlud noch Nikolas Veratschnig und schoss ins lange Eck ein. Für den 28-Jährigen war es sein zehnter Ligatreffer in dieser Saison, aber sein erst zweiter seit Oktober.

Moritz Wels (Austria) gegen Mario Leitgeb (WAC). In der Lavanttal-Arena ging es zur Sache. APA/GERT EGGENBERGER

Die Wiener blieben klar spielbestimmend. Ranftl schoss zu zentral auf WAC-Keeper Hendrik Bonmann (27.). Der Deutsche parierte auch gegen den alleine vor ihm aufgetauchten Schmidt (39.) und drehte einen Gruber-Schupfer über die Latte (42.). Zwei Holland-Abschlüsse blockte jeweils Cheick Tijani (43.). Für den offensiv harmlosen WAC kam vor der Pause einzig Abwehrchef Dominik Baumgartner per Kopf einem Treffer nahe (44.).

Nach Seitenwechsel tauchte Wels in guter Position vor dem Wolfsberg-Tor auf, legte aber auf Gruber quer, der noch vom Ball getrennt wurde (55.). Auf der Gegenseite scheiterte der eingewechselte Bernhard Zimmermann mit der besten WAC-Chance an Austria-Goalie Christian Früchtl (63.). Zwei Minuten später verloren die Wolfsberger Ballo. Der für ein frühes Foul bereits mit der Gelben Karte belastete Offensivmann hatte Austria-Verteidiger Lucas Galvao praktisch an der gegnerischen Grundlinie umgegrätscht.

Ausgerechnet in numerischer Überlegenheit gaben die Wiener ihr spielerisches Übergewicht aus der Hand, klare Torszenen brachte der WAC aber nicht mehr zustande. Die Entscheidung ließ nach Gruber-Zuspiel Ranftl aus (83.). Trotz der schwachen Chancenverwertung sind die Wiener nun sechs Partien ungeschlagen. Sie haben nur zwei ihrer jüngsten 18 Ligaspiele verloren. Der WAC dagegen wartet weiter auf den ersten Qualigruppen-Sieg. In den jüngsten drei Partien gelang der Truppe von Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid kein Treffer. (APA; 13.4.2024)

Fußball-Bundesliga (26. Runde) - Qualifikationsgruppe (4. Runde):

Wolfsberger AC - FK Austria Wien 0:1 (0:1)

Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 3.649 Zuschauer, SR Gishamer

Tor:

0:1 (11.) Gruber

WAC: Bonmann - Veratschnig, Diabate (88. Piesinger), Baumgartner, Scherzer - Jasic (82. Scharfetter), Leitgeb, Tijani (88. Omic) - Ballo, Röcher (46. Zimmermann), Rieder (46. Th. Sabitzer)

Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Holland, Wels, Guenouche - Gruber (93. Pazourek), Fitz (88. Vucic), Schmidt (58. Huskovic)

Gelb-Rote Karte: Ballo (65./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Tijani, Rieder, Trainer Schmid, Zimmermann bzw. Schmidt