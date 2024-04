Auch Erling Haaland erzielte seinen geradezu obligatorischen Treffer. AP/Rui Vieira

Manchester - Manchester City hat im Meisterschaftsrennen der englischen Premier League vorgelegt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola schlug den abstiegsbedrohten Aufsteiger Luton Town souverän mit 5:1 (1:0) und schob sich am FC Arsenal und FC Liverpool vorbei auf Platz eins. Arsenal und Liverpool spielen erst am Sonntag.

Die drückend überlegenen Citizens gingen bereits früh in Führung. Für den Blitzstart sorgte ein Eigentor von Daiki Hashioka (2.), der Erling Haalands Schuss unglücklich per Kopf ablenkte. In der zweiten Hälfte legte Mateo Kovacic (64.) mit einem sehenswerten Volleyschuss nach, ehe Haaland (76.) per Elfmeter erhöhte. Er rzielte seinen 20. Treffer in dieser Saison. Ross Barkley (81.) sorgte mit dem zweiten Schuss auf das Tor der Sky Blues für das Ehrentor, ehe Jeremy Doku (87.) sechs Minuten später den alten Abstand wieder herstellte. Den Schlusspunkt setzte Josko Gvardiol (90.+3).

Arsenal und Liverpool können die seit Anfang Dezember ungeschlagenen Citizens am Sonntag wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Der Klub von Jürgen Klopp empfängt Crystal Palace an der Anfield Road (15.00 Uhr/Sky). Die Gunners haben den Champions-League-Aspiranten Aston Villa (17.30 Uhr/Sky) zu Gast. (sid, 13.4.2024)